"Хоргос" передали в собственность акимату Жетысуской области

Правительство Казахстана приняло постановление от 2 мая 2023 года, согласно которому Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" передан из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

"Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата области Жетісу государственный пакет акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" в размере 100 процентов", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее "Хоргос" находился в ведении Министерства торговли и интеграции РК.

В связи со сменой собственности вносятся поправки и в некоторые решения правительства РК.