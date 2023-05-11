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Законодательство РК

"Хоргос" передали в собственность акимату Жетысуской области

Хоргос передали в собственной акимата Жетысу Фото: gov.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 2 мая 2023 года, согласно которому Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" передан из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

"Передать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность акимата области Жетісу государственный пакет акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" в размере 100 процентов", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее "Хоргос" находился в ведении Министерства торговли и интеграции РК.

В связи со сменой собственности вносятся поправки и в некоторые решения правительства РК.

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