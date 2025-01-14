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Общество

Какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС "Хоргос": важная информация для граждан Казахстана

Какие документы нужны для въезда и выезда из МЦПС &quot;Хоргос&quot;: важная информация для граждан Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:55 Фото: Instagram/mcps_khorgos
Казахстанцам напомнили про правила въезда и выезда из Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", сообщает Zakon.kz.

Управляющая компания "МЦПС "Хоргос" 14 января 2025 года проинформировала, что граждане РК могут въезжать и выезжать в/из МЦПС "Хоргос" с территории Казахстана на основании одного из следующих действительных документов:

  • удостоверение личности гражданина РК;
  • свидетельство о рождении РК (в сопровождении одного из родителей);
  • паспорт РК (дипломатический, служебный или паспорт гражданина РК).
"Обратите внимание, что дети без сопровождения родителей и на основании доверенности не могут выезжать из/в центр".Управляющая компания "МЦПС "Хоргос"

Как отмечается, эти требования устанавливаются в соответствии с соглашением между правительством РК и правительством КНР о регулировании деятельности МЦПС "Хоргос" №877 от 25 августа 2005 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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