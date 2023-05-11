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Один погиб, двое в больнице: в Актау обрушился козырек подъезда

Актау Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев
В Актау на подъезде жилого дома обрушился козырек. Погибший и пострадавшие – сотрудники КСК. Они демонтировали козырек, сообщает Zakon.kz.

В областной больнице сообщили, что один из рабочих погиб на месте обрушения, еще двое доставлены на скорой помощи. У одного из пострадавших перелом ноги, второго пока обследуют врачи. У обоих состояние стабильное. 

Атырау, козырек обрушился

Фото: Zakon.kz

"По информации ГУ "Жилищная инспекция", в ходе плановых работ по адресу 4 дом 9 мкр произошло обрушение подъездного козырька. К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба сотрудники ПКСК "Татьяна". Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего" - отметили в пресс-службе акимата Актау. 

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, работают дознаватели и сотрудники ЧС. 

Актау, козырек обрушился

Фото: Zakon.kz


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