Один погиб, двое в больнице: в Актау обрушился козырек подъезда

В Актау на подъезде жилого дома обрушился козырек. Погибший и пострадавшие – сотрудники КСК. Они демонтировали козырек, сообщает Zakon.kz.

В областной больнице сообщили, что один из рабочих погиб на месте обрушения, еще двое доставлены на скорой помощи. У одного из пострадавших перелом ноги, второго пока обследуют врачи. У обоих состояние стабильное.

Фото: Zakon.kz

"По информации ГУ "Жилищная инспекция", в ходе плановых работ по адресу 4 дом 9 мкр произошло обрушение подъездного козырька. К сожалению, один человек погиб, второй был доставлен в больницу с травмами нижних конечностей. Оба сотрудники ПКСК "Татьяна". Мы выражаем искренние слова соболезнования семье погибшего" - отметили в пресс-службе акимата Актау.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, работают дознаватели и сотрудники ЧС.

Фото: Zakon.kz



