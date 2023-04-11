В ВКО частично обрушилась закрытая шахта

Обрушение породы в районе ликвидированного Юбилейно-Снегирихинского рудника в долине реки Карагужиха обнаружили туристы-лыжники, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, ликвидационные работы на руднике завершились в 2019 году. С тех пор шахта зарастает лесом. Отмечается, что обрушения породы случаются здесь уже не в первый раз.

"Мой сын — любитель путешествовать на лыжах. 2 апреля они с другом доехали до поворота на рудник, дальше пошли на лыжах. Прошли мимо засыпанного снегом старого провала, поднялись по северному склону на вершину, которая называется Снегириха. Спуститься решили по южному склону. Спускаясь, сын увидел глину на снегу. Подошел ближе и увидел новый провал". Горный инженер-гидрогеолог Владимир Булейко

По его мнению, обрушение произошло около месяца назад. Об этом говорит выброшенная на поверхность глина, которую не перекрыло снегом. Этот выброс породы гидрогеолог назвал уникальным явлением.

"По моим представлениям, если грунт оседает, у него нет такой кинетической энергии, чтобы выкинуться наверх. В описаниях я нигде не читал, что возможен такой выкид. Есть гипотеза, что его могло выкинуть сжатым воздухом. Поскольку рудник расположен в нежилом районе, допускается способ отработки обрушением. Но это обрушение происходит не всегда сразу, образуется полость. Возможно, когда порода обрушилась в полость, глину выкинуло, как поршнем, на края отвала". Владимир Булейко

Уточняется, что гидрогеолог передал координаты провала в ТОО "Корпорация "Геопроект", которая в настоящее время занимается работами, связанными с ликвидацией Белоусовского рудника. У фирмы есть возможности провести аэрофотосъемку с помощью квадрокоптера. По словам Булейко, подходить непосредственно к краю провала смертельно опасно.

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