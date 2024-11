В Сербии на железнодорожном вокзале обрушился козырек здания, есть пострадавшие

Обрушение козырька из стекла, металла и бетона на железнодорожном вокзале произошло около 12:00 по местному времени.

Центр переливания крови в городе Нови Сад призвал граждан сдавать кровь для пострадавших, сообщает сербская телерадиокомпания RTV.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Движение в этой части города затруднено и регулируется полицией. На месте находятся мэр Нови Сада Милан Джурич и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

Также местные издания сообщают, что министр строительства Сербии Горан Весич прервал рабочий визит в Черногорию и выехал в Нови Сад.

