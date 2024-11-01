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В Сербии на железнодорожном вокзале обрушился козырек здания, есть пострадавшие

Нови Сад, вокзал, козырек, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 20:12 Фото: скриншот видео
В сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели, сообщает Zakon.kz.

Обрушение козырька из стекла, металла и бетона на железнодорожном вокзале произошло около 12:00 по местному времени.

Центр переливания крови в городе Нови Сад призвал граждан сдавать кровь для пострадавших, сообщает сербская телерадиокомпания RTV.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи и пожарные. Движение в этой части города затруднено и регулируется полицией. На месте находятся мэр Нови Сада Милан Джурич и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич.

"Под руинами живы двое, одна из пострадавших – 14-летняя девочка, спасатели и все другие команды на месте делают все, чтобы вытащить их живыми", – сказал министр Дачич.

Также местные издания сообщают, что министр строительства Сербии Горан Весич прервал рабочий визит в Черногорию и выехал в Нови Сад.

Ранее сообщалось, что в Германии расследуют частичное обрушение бетонного моста Карола. Из-за его повреждений путешественники сталкиваются с задержками. Отмечалось, что это вызвало проблемы с системой отопления Дрездена.

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