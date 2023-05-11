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Юниорская сборная Казахстана по теннису выиграла путевку на Чемпионат мира-2023

Теннис Отбор ЧМ-2023 Фото: ktf.kz
Казахстанская команда теннисистов до 16 лет сумела пробиться в полуфинал отборочного турнира Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup-2023, сообщает Zakon.kz.

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Эта новость стала известна после того, как сборная Казахстана (U-16) в четвертьфинале данных отборочных состязаний на кортах Шымкента переиграла Австралию – 2:0, одного из лидеров мирового юниорского тенниса. Первое победное очко хозяевам турнира принес Зангар Нурланулы, который одержал волевую победу в трех партиях над Лакланом Макфадзином – 5:7, 6:3, 6:1. Поединок длился два с половина часа. 

Теннис Отбор ЧМ-2023

Фото: ktf.kz

Затем первый номер казахстанской сборной Амир Омарханов не дал никаких шансов австралийскому сопернику – Джейку Дэмбо. Карагандинский теннисист был сильнее своего визави в двух партиях – 6:2, 6:1. 

Две победы в одиночном разряде с общим счетом 2:0 дают возможность нашим парням пробиться в полуфинал квалификационного турнира. А с ней и путевку на финал ЧМ-2023, который пройдет в конце года на кортах Кордобы (Испания).

Таким образом, молодые казахстанские теннисисты сделали дубль. Неделю назад наши юниорки заработали себе место в главном финале ЧМ-2023. 

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Куандык Шынасилов
Шымкент
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