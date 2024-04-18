В Казахстане пройдет отбор на юниорские чемпионаты мира

С 13 по 25 мая в Шымкенте второй год подряд состоятся отборочные турниры Asia/Oceania Final Qualifying Juniors Davis Cup и Juniors Billie Jean King Cup. В соревнованиях примут участие сильнейшие юниоры зоны Азия/Океания до 16 лет, сообщает Zakon.kz.

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Помимо Казахстана участие примут сборные Австралии, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии, Китайского Тайбэя, Гонконга, Ирана, Индонезии, Новой Зеландии, Узбекистана, Иордании, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Шри-Ланки.

Составы сборных Казахстана.

Юноши:

1.Зангар Нурланулы (Туркестан)

2.Дамир Жалгасбай (Алматы)

3.Даниэль Тазабеков (Шымкент)

Капитан: Сергей Квак

Девушки:

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

1. Ариана Гогулина (Астана)

2. Альбина Какенова (Астана)

3. Ева Корышева (Актобе)

4. Сатима Тореген, запасная (Алматы).

Капитан: Ярослава Шведова

В прошлом году юниорские сборные Казахстана в "Кубке Дэвиса" и "Кубке Билли Джин Кинг" успешно прошли отбор и впервые в истории казахстанского тенниса пробились в финальный этап командных юниорских чемпионатов мира для игроков до 16 лет.

В квалификации каждого из турниров сыграют 16 команд, которых поделят на четыре группы. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Они и разыграют путевки на командные чемпионаты мира. В этом году от Азии/Океании у юношей и девушек будут разыграны четыре путевки (полуфиналисты автоматически попадут на чемпионат мира).

Billie Jean King Cup Juniors/Davis Cup Juniors – являются главными командными турнирами в юниорском теннисе в возрастной группе 16 лет и младше. Проводятся Международной федерацией тенниса (ITF). Среди известных теннисистов-профессионалов в турнирах принимали участие: хорват Горан Иванишевич, американцы Джим Курье, Майкл Чанг и Энди Роддик, голландец Рихард Крайчек, россияне Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Андрей Рублев, бразилец Густаво Куэртен, австралийцы Ллейтон Хьюитт, Ник Кирьюс, швейцарцы Роджер Федерер и Стэн Вавринка, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, канадцы Денис Шаповалов и Оже Альяссим, американки Дженнифер Каприати и Линдсей Дэвенпорт, немка Анке Хубер, француженка Амели Моресмо, россиянки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, австралийки Елена Докич, Эшли Барти, и другие.

Ранее казахстанский теннисист Бейбит Жукаев покинул "Челленджер" в Мексике.