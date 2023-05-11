Житель США дважды забыл о выигрышном лотерейном билете

Житель штата Мичиган получил пожизненный приз в размере 25 тысяч долларов в год после того, как забыл о своем выигрышном билете, причем дважды, сообщает Zakon.kz.

70-летний Флойд Уорстлер рассказал сотрудникам лотереи, что купил билет на розыгрыш 13 августа на автозаправке, но забыл о нем на месяц, сообщает UPI.



"Я покупаю билет каждый понедельник. Примерно через месяц после розыгрыша я понял, что никогда не проверял этот билет, поэтому я отсканировал его, пока был в магазине. Я получил сообщение с просьбой подать заявление в лотерейный офис, и подумал, что, возможно, выиграл приз в 5 тыс. долларов". Флойд Уорстлер

По словам Уорстлера, в итоге он забыл о билете второй раз, прежде чем узнал сумму своего выигрыша. Мужчина сел в автомобиль и отложил билет в сторону, чтобы проверить его дома.



"Через неделю моя подруга нашла билет в моей машине и спросила, проверял ли я его. После того как я рассказал ей о сообщении, которое появилось при сканировании билета в магазине, она проверила выигрышные номера в интернете. Когда мы узнали, что я выиграл 25 тыс. долларов в год пожизненно, мы не могли поверить в это". Флойд Уорстлер

Победитель рассказал, что пройдет еще несколько месяцев, прежде чем он получит свой приз. Мужчина уехал на юг США для перезимовки через несколько дней после радостной новости.



Флойд Уорстлер, который получил свой приз в виде единовременной суммы в 390 тыс. долларов, сказал, что планирует инвестировать свой выигрыш.

