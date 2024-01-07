В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.
Как пишет UPI женщина увидела, что главный приз одной из лотерей приближается к одному миллиону долларов, поэтому решила купить несколько билетов.
"Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный", – сказала она.
Женщина отметила, что хотела выбросить билет, но в последний момент с помощью специального приложения решила его проверить. По ее словам, когда на экране появилась сумма в 925,4 тысячи долларов, то она подумала, что сканер сломался. Женщина решила проверить еще раз и сильно обрадовалась, когда все подтвердилось.
Американка добавила, что собирается потратить деньги на новый автомобиль, а оставшуюся часть отложит на пенсию.
Ранее мы писали об алматинском счастливчике, который в лотерею выиграл квартиру, но решил взять деньгами – 20 миллионов тенге.