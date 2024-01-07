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В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс.

В США женщина чуть не выбросила выигрышный лотерейный билет на $925,4 тыс. Фото: pixabay
Жительница штата Мичиган хотела выбросить лотерейный билет на 925,4 тыс. не веря в удачу, сообщает Zakon.kz

Как пишет UPI женщина увидела, что главный приз одной из лотерей приближается к одному миллиону долларов, поэтому решила купить несколько билетов.

"Когда мы приехали домой, я посмотрела на тот самый билет и решила, что он точно не выигрышный", – сказала она.

Женщина отметила, что хотела выбросить билет, но в последний момент с помощью специального приложения решила его проверить. По ее словам, когда на экране появилась сумма в 925,4 тысячи долларов, то она подумала, что сканер сломался. Женщина решила проверить еще раз и сильно обрадовалась, когда все подтвердилось.

Американка добавила, что собирается потратить деньги на новый автомобиль, а оставшуюся часть отложит на пенсию.

Ранее мы писали об алматинском счастливчике, который в лотерею выиграл квартиру, но решил взять деньгами – 20 миллионов тенге.

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