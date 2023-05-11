Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО

zakon.kz Фото: zakon.kz
В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сменился начальник. Новым главой областной полиции стал Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного ДП:

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев".

Активу ЗКО и личному составу ДП нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

С 26 августа 2016 года должность начальника ДП ЗКО занимал Махсудхан Аблазимов.

Арман Оразалиев родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В правоохранительных органах работает с 1992 года. Он работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ДП Павлодарской и Жамбылской областях.

До нового назначения он занимал должность замначальника Департамента криминальной полиции МВД РК.

Читайте также

"Хоргос" передали в собственность акимату Жетысуской области

Государству вернули земельный участок стоимостью 172 млн тенге в Петропавловске

Топ-10 комнатных растений "для ленивых"

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Экс-главу НПП "Атамекен" задержали за взятку в $30 млн
Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления