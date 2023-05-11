Арман Оразалиев назначен начальником ДП ЗКО

В Департаменте полиции Западно-Казахстанской области сменился начальник. Новым главой областной полиции стал Арман Оразалиев. Ранее он занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного ДП:

"По согласованию с Администрацией президента РК приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев".

Активу ЗКО и личному составу ДП нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев.

С 26 августа 2016 года должность начальника ДП ЗКО занимал Махсудхан Аблазимов.



Арман Оразалиев родился 26 мая 1975 в Южно-Казахстанской области (ныне – Туркестанская область). В правоохранительных органах работает с 1992 года. Он работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ДП Павлодарской и Жамбылской областях.

До нового назначения он занимал должность замначальника Департамента криминальной полиции МВД РК.