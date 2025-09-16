#АЭС в Казахстане
События

Полицейский из Астаны стал новым начальником ДП области Абай

Эльдар Данияров, назначение, полиция области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2025 09:52 Фото: gov.kz
15 сентября 2025 года в области Абай сменили начальника департамента полиции. На эту должность назначен полковник полиции Эльдар Данияров, ранее занимавший пост первого заместителя начальника Департамента полиции Астаны, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы областного акимата.

Известно, что нового главу ведомства на совещании представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Фото: gov.kz

На официальном сайте Департамента полиции Астаны сказано, что Эльдар Данияров родился 23 ноября 1982 года в Караганде. Окончил в 2007 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова по специальности "юриспруденция".

Карьеру начинал со слушателя училища МВД РК.

В столичном департаменте работал с 2009 года. В феврале 2022 года стал заместителем начальника, в феврале 2024 года – первым заместителем начальника.

Стоит отметить, что до назначения Даниярова департамент полиции области Абай возглавлял Султан Бекторе, который работал в этой должности с июля 2022 года.

С 4 сентября 2025 года Государственное учреждение (ГУ) "Казселезащита" возглавляет новый руководитель. В соответствии с приказом министра по чрезвычайным ситуациям им стал Аслан Сабыржанұлы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
