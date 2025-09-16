Полицейский из Астаны стал новым начальником ДП области Абай
Об этом стало известно из заявления пресс-службы областного акимата.
Известно, что нового главу ведомства на совещании представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
Фото: gov.kz
На официальном сайте Департамента полиции Астаны сказано, что Эльдар Данияров родился 23 ноября 1982 года в Караганде. Окончил в 2007 году Восточно-Казахстанский государственный университет им. С.Аманжолова по специальности "юриспруденция".
Карьеру начинал со слушателя училища МВД РК.
В столичном департаменте работал с 2009 года. В феврале 2022 года стал заместителем начальника, в феврале 2024 года – первым заместителем начальника.
Стоит отметить, что до назначения Даниярова департамент полиции области Абай возглавлял Султан Бекторе, который работал в этой должности с июля 2022 года.
