В Астане загорелась новостройка
Фото: Zakon.kz
В Астане 11 мая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.
По информации в социальных сетях, горит один из блоков ЖК Europe City.
"11 мая в 15:01 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что виден черный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит-Сыганак", – сообщили в ДЧС города.
Как сообщили в ДЧС, на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка.
Пожар локализован в 15:17. Жертв и пострадавших нет.
2 мая в Астане загорелась крыша детского сада.
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