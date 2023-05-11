В Астане загорелась новостройка

В Астане 11 мая произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По информации в социальных сетях, горит один из блоков ЖК Europe City.

"11 мая в 15:01 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о том, что виден черный дым с новостройки на пересечении улиц Акмешит-Сыганак", – сообщили в ДЧС города.

Как сообщили в ДЧС, на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и предварительно наружная обшивка.

Пожар локализован в 15:17. Жертв и пострадавших нет.

2 мая в Астане загорелась крыша детского сада.