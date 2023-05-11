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Советы врача: как избежать ожирения

zakon.kz Фото: zakon.kz
Профессор и главный терапевт России Оксана Драпкина рассказала, почему ожирение стало эпидемией современности, сообщает Zakon.kz.

"То, что большинству из нас нравится сладкое, – отголоски поведения далеких предков", – говорит специалист.

Сладкое может быстро утолить голод, поднять настроение и снизить тревогу за счет выработки гормона счастья – серотонина.

"Хронический стресс, наш постоянный спутник, приводит к выработке гормона кортизола, который заставляет организм потреблять больше энергии и запасать ее в виде жира. Часто привычка переедать закладывается с самого детства".Оксана Драпкина

Как отмечено в публикации "Аргументы и факты", что современный человек часто ест намного больше, чем ему требуется.

"Всем время от времени случается переедать, а позже страдать от последствий: вздутия живота, тошноты и изжоги. Однако, когда переедание становится слишком частым, оно превращается в гораздо более опасную проблему со множеством тяжелых последствий. Переедание нарушает сон, работу поджелудочной железы, вызывает запоры, усталость и сонливость". Оксана Драпкина

Поэтому, специалист советует, необходимо контролировать объемы потребляемой пищи и состав рациона.

Вот некоторые советы:

  • ешьте медленно. Организму требуется около 20 минут для того, чтобы почувствовать насыщение.
  • не доедайте всю еду на тарелке, если чувствуете, что уже насытились.
  • выпейте стакан чистой воды за 20-30 минут перед приемом пищи. Часто организм принимает чувство жажды за голод.
  • попробуйте заменить свою обычную тарелку на меньшую по размеру.
  • не совмещайте прием пищи с просмотром телевизора, чтением или работой.
  • старайтесь питаться разнообразно. Важно, чтобы пища содержала белки, жиры, углеводы и необходимые микроэлементы.
  • регулярные дробные приемы пищи позволят поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и избежать чувства сильного голода.
  • не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.
  • если не можете отказаться от сладкого, то перейдите на перекусы полезными сладостями — свежими фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами.
  • соблюдайте режим. Недостаток сна существенно обостряет чувство голода.
  • поддерживайте уровень физической активности. Даже получасовая прогулка пешком поможет снизить уровень гормона стресса. Также помогут легкая пробежка, танцы или йога.
  • сообщите своим близким о своих планах. Гораздо легче питаться правильно при поддержке семьи и друзей.
  • если понимаете, что не можете бороться с перееданием, обратитесь к врачу.

Ранее врач-диетолог Татьяна Солнцева перечислила три правила, как минимизировать вред закусок.

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