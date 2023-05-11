Советы врача: как избежать ожирения

Профессор и главный терапевт России Оксана Драпкина рассказала, почему ожирение стало эпидемией современности, сообщает Zakon.kz.

"То, что большинству из нас нравится сладкое, – отголоски поведения далеких предков", – говорит специалист.

Сладкое может быстро утолить голод, поднять настроение и снизить тревогу за счет выработки гормона счастья – серотонина.

"Хронический стресс, наш постоянный спутник, приводит к выработке гормона кортизола, который заставляет организм потреблять больше энергии и запасать ее в виде жира. Часто привычка переедать закладывается с самого детства". Оксана Драпкина

Как отмечено в публикации "Аргументы и факты", что современный человек часто ест намного больше, чем ему требуется.

"Всем время от времени случается переедать, а позже страдать от последствий: вздутия живота, тошноты и изжоги. Однако, когда переедание становится слишком частым, оно превращается в гораздо более опасную проблему со множеством тяжелых последствий. Переедание нарушает сон, работу поджелудочной железы, вызывает запоры, усталость и сонливость". Оксана Драпкина

Поэтому, специалист советует, необходимо контролировать объемы потребляемой пищи и состав рациона.

Вот некоторые советы:

ешьте медленно. Организму требуется около 20 минут для того, чтобы почувствовать насыщение.

не доедайте всю еду на тарелке, если чувствуете, что уже насытились.

выпейте стакан чистой воды за 20-30 минут перед приемом пищи. Часто организм принимает чувство жажды за голод.

попробуйте заменить свою обычную тарелку на меньшую по размеру.

не совмещайте прием пищи с просмотром телевизора, чтением или работой.

старайтесь питаться разнообразно. Важно, чтобы пища содержала белки, жиры, углеводы и необходимые микроэлементы.

регулярные дробные приемы пищи позволят поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и избежать чувства сильного голода.

не садитесь на жесткие диеты. Они усилят отрицательные эмоции и приведут к срыву. Чтобы этого не произошло, можете раз в неделю баловать себя небольшим кусочком любимого продукта.

если не можете отказаться от сладкого, то перейдите на перекусы полезными сладостями — свежими фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами.

соблюдайте режим. Недостаток сна существенно обостряет чувство голода.

поддерживайте уровень физической активности. Даже получасовая прогулка пешком поможет снизить уровень гормона стресса. Также помогут легкая пробежка, танцы или йога.

сообщите своим близким о своих планах. Гораздо легче питаться правильно при поддержке семьи и друзей.

если понимаете, что не можете бороться с перееданием, обратитесь к врачу.

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