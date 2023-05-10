Как уменьшить вред от перекусов на ходу

Бывают ситуации, когда необходимо перекусить на бегу. И это лучше, чем вообще ничего не есть. Врач-диетолог Татьяна Солнцева перечислила три правила, как минимизировать вред закусок, сообщает Zakon.kz.

По словам кандидата медицинских наук, важно считать калории и выбирать правильные продукты.

Остановитесь

Специалист уточняет, что лучше все же остановиться, присесть по возможности.

Дело в том, что когда мы идем и едим, то работает не только пищеварительная, но и дыхательная система. Нарушается нормальный физиологический процесс пищеварения. Кроме того, во время ходьбы заглатывается больше воздуха, который попадает в пищеварительный тракт.

Все это может вызвать приступы отрыжки, чувство тяжести в области желудка, метеоризм и т. д.

Следите за количеством съеденного

Когда мы сидим и едим, то чувство голода, как правило, пропадает через 15-20 минут от начала приема пищи. Но во время еды на ходу этот временной интервал может сдвинуться. Человек не почувствует вовремя насыщения, а будет продолжать есть. Это может привести к перееданию.

Перекус должен составлять примерно 150-250 ккал.

Выбирайте правильные продукты для перекуса

Важно, чтобы перекус состоял из белка и клетчатки. Это поможет подавить чувство голода и дожить до основного приема пищи. Плюс не навредит в плане лишних калорий.

Старайтесь не покупать для перекуса продукты глубокой переработки, такие как чипсы, колбасы, соленые сухарики, соленые орехи.



Лучшим выбором будут натуральные продукты. Подойдет для перекуса также кусочек курицы или индейки с листьями салата. Можно съесть яблоко или банан с небольшим количеством орешков. Хороший выбор — это йогурт без добавления сахара, а вот добавление цельных злаков только на пользу.

"В принципе, если нет выхода, можно даже иногда съесть что-то вредное на бегу, но это не должно стать системой и войти в привычку", – заключила врач.



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