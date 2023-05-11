В Петропавловске введен режим ЧС техногенного характера

Такое решение власти приняли из-за случившегося накануне масштабного пожара в микрорайоне Береке, сообщает Zakon.kz.

Пожар на окраине города произошел 7 мая. Огонь уничтожил 11 частных жилых домов. Пострадавшие семьи временно размещены в арендных квартирах, у родственников.



"Введение режима ЧС техногенного характера местного масштаба позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки", – отмечается в сообщении акимата города.

Кроме того, в официальном заявлении говорится, что материальный ущерб пострадавшим будет возмещен после оценки независимых экспертов.

7 мая в Петропавловске произошел крупный пожар. Сгорели 9 домов.



