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Законодательство РК

В Петропавловске введен режим ЧС техногенного характера

zakon.kz Фото: zakon.kz
Такое решение власти приняли из-за случившегося накануне масштабного пожара в микрорайоне Береке, сообщает Zakon.kz.

Пожар на окраине города произошел 7 мая. Огонь уничтожил 11 частных жилых домов. Пострадавшие семьи временно размещены в арендных квартирах, у родственников.

"Введение режима ЧС техногенного характера местного масштаба позволит возместить ущерб пострадавшим в рамках законодательства РК в сжатые сроки", – отмечается в сообщении акимата города.

Кроме того, в официальном заявлении говорится, что материальный ущерб пострадавшим будет возмещен после оценки независимых экспертов.

7 мая в Петропавловске произошел крупный пожар. Сгорели 9 домов.


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Петропавловск Северо-Казахстанская область
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