Режим ЧС техногенного характера объявили в Экибастузе

В Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Причина – обрушение части трубопровода, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали местные власти, на магистральном канализационном самотечном коллекторе города по ул. 50 лет в связи с его длительной эксплуатацией и изношенностью произошло заиливание трубопровода, вследствие чего значительно снизилась пропускная способность, возникли множественные продольные и поперечные трещины, из-за обрушения верхней части трубопровода периодически возникают аварийные ситуации.

"С июля 2023 года зафиксировано четыре факта обрушения грунта верхней части трубопровода с движением грунта и увеличением площади места обрушения. В связи со сложившейся ситуацией на магистральном канализационном коллекторе в Экибастузе объявлен режим чрезвычайной ситуаций техногенного характера местного масштаба. Это дает возможность выделения средств и начала ремонтных работ", – рассказали 15 мая 2024 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акимата Экибастуза.

ГКП "Горводоканал" разработан проект "Реконструкция канализационного коллектора бестраншейным способом (методом санации)". Cумма проекта – 5,2 млрд тенге. Протяженность коллектора – 2,26 км. Диаметр трубы – 1200 мм.

Метод санации подразумевает проведение работ безтраншейным способом, данный вид работ наиболее удобен для беспрерывной работы коллектора и с минимальным причинением неудобств для населения города.

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