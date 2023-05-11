ЧП в Актау: уголовное дело завели после обрушения козырька дома

11 мая 2023 года в Актау обрушился козырек дома №4 в 9 микрорайоне. В результате ЧП один мужчина погиб на месте происшествия, двоих доставили в больницу. По данному факту заведено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В областном департаменте полиции уточнили, что вызов на пульт дежурного "102" поступил в 11:21, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Назначена экспертиза". Пресс-служба ДП Мангистауской области

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что во время демонтажных работ на двоих мужчин обрушился козырек подъезда.

"53-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй 29-летний мужчина был доставлен в Мангистаускую областную больницу". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Ранее сообщалось, что в Актау на подъезде жилого дома обрушился козырек. В областной больнице рассказали, что один из рабочих погиб на месте обрушения, еще двое доставлены на скорой помощи. У одного из пострадавших перелом ноги, второго пока обследуют врачи. У обоих состояние стабильное. Все трое – сотрудники сервисной компании "Несібе Мол", которые обслуживали ПКСК "Татьяна".