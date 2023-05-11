Экономисты о модернизации ЖКХ: повышение тарифов – не выход из ситуации

С 1 июля 2023 года в Казахстане потребители будут платить более высокую цену за электроэнергию. Кроме того, летом ожидается повышение стоимости комуслуг за воду и газ. Zakon kz разбирался, возможно ли модернизировать коммунальное хозяйство страны только за счет населения.

В правительстве повышение тарифов обосновывают тем, что большая часть коммунального хозяйства крайне изношена и требует обновления, а также необходимостью увеличения зарплаты работников ЖКХ, так как, низкая оплата труда, влияет на текучесть кадров в этой сфере.

Позиция чиновников вполне понятна, доказательством может послужить хотя бы та же авария, произошедшая минувшей зимой на экибастузской ТЭЦ, которая враз обнажила годами копившиеся проблемы ЖКХ.

В среднем, тарифы повысятся от 10% до 30%. Правда, по словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, повышение будет разным, в зависимости от региона, и плавным. Еще в конце прошлого месяца он сообщил:

"Повышение тарифов будет обсуждаться во время общественных слушаний с участием представителей населения, депутатов и НПО. Кроме того, в целях стимуляции экономии ресурсов планируется введение каскадных порогов – если потребление выше среднего, то цена будет другой".

Вдогонку к сообщению о росте тарифов на коммунальные услуги, министерство энергетики подготовило в конце апреля проект приказа об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, согласно которому предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%.

Игра в одни ворота

Однако, по мнению экспертного сообщества, повышение оплаты на комуслуги – это самый легкий способ залатать лишь дыры, а вот обновить все хозяйство только за счет населения не получится.

По словам доктора экономических наук Атамурата Шаменова, прежде чем повышать тарифы, необходимо провести тщательный аудит всех субъектов монополии.

"Тарифы, возможно, и надо повышать. К примеру, в развитых странах комуслуги очень дорогие. Однако прежде чем это делать, государство должно проявить твердую политическую волю и с лупой проверить все организации, которые действуют в сфере ЖКХ. Я уверен, что только лишь эта мера уже даст ощутимый результат", – говорит Атамурат Шаменов.

По его мнению, в этой сфере долгие годы царит бардак, где балом правила коррупция. В качестве примера он также упомянул аварию на ТЭЦ в Экибастузе, где отсутствие контроля со стороны властей и собственников ТЭЦ погрузило в хаос целый город.

"В первую очередь, необходимы административные меры и стимулирование экономного потребления ресурсов. Но с этим у нас дела обстоят плохо. Все собственники крупных объектов коммунального хозяйства, которые являются олигархами, заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы выжать максимальную прибыль от их эксплуатации", – считает Атамурат Шаменов.

Большие сомнения у него вызывают и инвестиции, которые по отчетам собственников ТЭЦ, якобы каждый год идут на модернизацию предприятий. По мнению экономиста, государство привыкло решать возникающие проблемы ЖКХ только одним методом – повышением тарифа, в это в какой-то мере результат лоббирования интересов владельцев объектов коммунального хозяйства.

"У нас сложилась практика, когда правительство почему-то больше прислушивается к олигархам, нежели простым потребителям. Поэтому, я думаю, что задача модернизации ЖКХ страны лежит более в политической плоскости, нежели в экономической", – говорит Атамурат Шаменов.

Нельзя решать проблемы только хирургической мерой

По мнению экономиста Марата Абдурахманова, рост стоимости коммунальных услуг и ГСМ негативно скажется на благосостоянии граждан и ускорит темпы инфляции. Поэтому, прежде чем идти на такой шаг, эксперт считает, что сначала необходимо выяснить реальную себестоимость услуг, а для этого департаменты по регулированию естественных монополий должны знать прибыль монополистов.

"Однако у нас пошли другим путем. Коэффициент корреляции уровня инфляции и тарифов на электроэнергию у нас выше – 1, что означает рост инфляции не ниже уровня повышения тарифов. К концу года, с учетом роста цен на ГСМ уровень инфляции никак не может быть ниже 30%", – отметил Марат Абдурахманов.

Он также уверен, что казахстанские олигархи не платят по счетам, что является признаком слабости и безволия чиновничьего аппарата.

"В других странах, например, в Бразилии инвесторов заставляют исполнить инвестиционные обязательства по договору. У нас вместо контроля исполнения договоров всегда поднимают тарифы. Таким образом, убытки национализируются, а прибыли приватизируются", – утверждает Марат Абдурахманов.

Солидарен с коллегой и экономист Асет Наурызбаев. По его мнению, в обоснования о повышении тарифов не должны браться только желания собственников объектов ЖКХ и расчеты, сделанные в высоких кабинетах. Поэтому, считает экономист, способы правительства по реформированию и обновлению коммунального хозяйства страны заслуженно подвергаются критике.





"Непрозрачность и отсутствие информации об истинной прибыли владельцев, к которым власть постоянно благоволит, справедливо вызывают возмущение рядовых потребителей. В США, к примеру, вначале проводится скрупулезный аудит хозяйствующего субъекта, итоги которого подлежат обнародованию, и лишь затем объявляется тендер для решения той или иной проблемы", – говорит Асет Наурызбаев.

Подводя итог следует отметить, что по мнению экономистов, правительство обязано было выработать альтернативные варианты решения проблемы ЖКХ. При этом главной мерой должен был стать аудит пути прохождения ресурсов – от этапа добычи до доставки конечному потребителю. Только тогда можно увидеть всю картину, исключить посреднические звенья, а главное понять, сколько в реальности стоит коммунальная услуга.