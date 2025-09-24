#АЭС в Казахстане
Общество

Названы причины повышения тарифов на ЖКХ в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 24 сентября 2025 года назвал причины повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-премьер заявил, что просто так тарифы не повышаются.

"Допустим, если вы житель Астаны, то любой субъект естественных монополий, прежде чем повышать тарифы, проводит общественные слушания. Вы можете прийти, посетить, задать миллион вопросов по каждому винтику – на что тратятся ваши деньги. Поскольку повышение тарифа – это прежде всего изъятие дополнительной суммы из ваших кошельков. Поэтому на самом деле процесс достаточно прозрачный", – сказал Жумангарин.

Он признал, что есть определенные проблемы с исполнением такой инициативы. По словам Жумангарина, если не повышать тарифы на ЖКХ, можно в будущем и вовсе лишиться этих услуг.

"Но в целом, если мы этого сейчас не будем делать, через некоторое время вы этих услуг тоже не получите. Ладно, Астана – это город, где все новое, левый берег, по крайней мере. Но есть города, где инфраструктура очень сильно изношена: 70-90 процентов. В моногородах до 100 процентов (уровень изношенности) доходит. Если зимой прорвет трубу или как тогда ТЭЦ в Экибастузе была проблемной... Подобного рода вещи будут повторяться все чаще и чаще. И в итоге мы окажемся без условий. Зимой размороженные батареи – кому это нужно? Альтернативы нет", – добавил вице-премьер.

Ранее Жумангарин объяснил причины проведения налоговой реформы.

Азамат Сыздыкбаев
