Как будут корректировать сведения о регистрации актов гражданского состояния

Министерство юстиции приказом от 26 апреля 2023 года внесло поправки в Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщает Zakon.kz.

Заголовок правил изложен в новой редакции: Правила организации государственной регистрации актов гражданского состояния, внесения в них изменений, исправлений, дополнений, аннулирования и восстановления актов гражданского состояния.

Корректировка сведений о регистрации актов гражданского состояния

В правила добавлена новая глава, регламентирующая корректировку сведений о регистрации акта гражданского состояния.

Для корректировки сведений заинтересованному лицу нужно обратиться с заявлением в электронном виде с приложением подтверждающих документов.

Услугодатель производит сверку сведений, указанных в заявлении с данными акта гражданского состояния в течение 1 рабочего дня.

Если актовая запись имеется в ИС ЗАГС услугодатель проводит корректировку сведений. Если актовой записи в ИС ЗАГС и в регистрирующем органе не имеется, то заявление направляется в территориальный орган юстиции для проверки по вторым экземплярам.

Проверка проводится в течение 2 рабочих дней. При наличии записи в архиве территориального органа юстиции в течение 2 рабочих дней запись акта гражданского состояния вносится в ИС ЗАГС.

После чего в течении 1 рабочего дня регистрирующим органом актуализируются сведения в ИС ЗАГС.

В случае отсутствия записи в архиве орган юстиции направляет в регистрирующий орган соответствующее письмо. Регистрирующий орган дает услугополучателю рекомендацию о подаче заявления о восстановлении записи акта гражданского состояния.

Регистрация брака и расторжения брака

Срок регистрации брака сокращен с 1 месяца до 15 дней с момента подачи заявления.

Помимо этого поправками уточнено, что если один из супругов не может явиться в регистрирующий орган для государственной регистрации расторжения брака после повторной подачи заявления в тот же регистрирующий орган о расторжении брака, то расторгнуть брак можно в его отсутствие при наличии его нотариально удостоверенного согласия на расторжение брака.

Вносится уточнение, согласно которому не допускается перемена имени, отчества, фамилии при обнаружении несоответствии анкетных данных услугополучателя со сведениями, указанными в записи акта гражданского состояния, либо отсутствии записи акта гражданского состояния в ИС ЗАГС, за исключением расторжения брака на основании решения суда, вынесенного после 10 декабря 2019 года.

Оплата услуг государственной регистрации актов гражданского состояния

Кроме того, с 1 июля 2023 года вводятся в действие поправки, касающиеся размеров оплаты за государственную регистрацию актов гражданского состояния. Стоимость оплаты будет взиматься в соответствии с новой редакцией статьи 182 Кодекса о браке. Размер оплаты услуг государственной регистрации актов гражданского состояния определяется уполномоченным органом в сфере оказания государственных услуг по согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан и антимонопольным органом.

От оплаты за услуги государственной регистрации актов гражданского состояния освобождаются:

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также один из родителей лица с инвалидностью с детства, ребенка с инвалидностью, опекуны (попечители) при предъявлении подтверждающих документов – за государственную регистрацию актов гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; государственные организации – за выдачу повторных свидетельств о рождении; физические лица – за государственную регистрацию рождения ребенка и выдачу свидетельства о рождении; физические лица – за государственную регистрацию смерти и за выдачу свидетельств, повторных свидетельств, справок и уведомлений о смерти; физические лица – за аннулирование актов гражданского состояния; физические лица – за выдачу им свидетельств при изменении, дополнении, восстановлении и исправлении записей актов гражданского состояния в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданского состояния; физические лица – за внесение изменений, дополнений в актовые записи о государственной регистрации рождения в связи с установлением отцовства, усыновлением (удочерением) ребенка гражданами Республики Казахстан и выдачу повторных свидетельств о рождении в связи с усыновлением (удочерением) и установлением отцовства.

Приказ Министра юстиции РК от 26 апреля 2023 года вводится в действие 21 мая 2023 года, за исключением отдельных пунктов, которые вводятся 1 июля 2023 года.