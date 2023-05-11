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Законодательство РК

В трех областях Казахстана назначены главы ДЭР

В двух областях Казахстана назначены главы ДЭР Фото: Zakon.kz
В Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях назначены руководители Департаментов экономических расследований, сообщает Zakon.kz.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, на должность главы Департамента экономических расследований по Туркестанской области АФМ назначен Балгабаев Ерболат Темирболатович.

Балгабаев Ерболат назначение

Фото: пресс-служба АФМ РК

Ранее Ерболат Балгабаев занимал руководящие должности в структурах Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу.

Также на должность руководителя Департамента экономических расследований по Карагандинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Нураби Толеутай.

Нового руководителя коллективу представил первый заместитель председателя АФМ Габит Садырбеков.

Нураби Толеутай назначение

Фото: пресс-служба АФМ РК

Ранее Нураби Толеутай работал в должности руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области.

Кроме того, на на должность руководителя Департамента экономических расследований по Акмолинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Букешев Дастан Балтабаевич.

Ранее Дастан Букешев занимал должность заместителя руководителя Оперативного департамента АФМ РК.

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