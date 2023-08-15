Рокировка: в Антикоре руководителей нескольких департаментов перевели в другие регионы

Агентство по противодействию коррупции назначило новых руководителей департамента в Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях и в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Руководителем Департамента антикоррупционной службы по Акмолинской области стал Асхат Оразхан. Ранее он занимал эту должность в Алматы.

"Безусловно, будучи в новом статусе, приложу все свои силы, накопленный опыт и знания, чтобы оправдать оказанное доверие руководства Агентства. Для меня было большой честью на протяжении почти 1,5 года возглавлять Антикоррупционное ведомство по городу Алматы. Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал активное участие и внес весомую лепту в противодействие коррупции в этом регионе. За это время мы вместе смогли провести большую работу, направленную, прежде всего, на благополучие и доверие наших граждан. Я всегда открыт для каждого и готов к сотрудничеству!" – написал Асхат Оразхан.

Руководителем Департамента антикоррупционной службы по Карагандинской области стал Сергей Перов. Ранее Перов занимал эту должность в Северо-Казахстанской области.



"За время работы на североказахстанской земле я приложил все свои знания и опыт для устранения коррупционных рисков с целью улучшения социального благополучия и защиты конституционных прав населения. Здесь мною получен бесценный опыт, который, уверен, станет прочным фундаментом при выполнении поставленных задач на новом посту. Хочу отметить открытость, искренность и радушие североказахстанцев. Эти качества нередко способствовали объективному принятию важных, необходимых на тот момент решений. Все это время ощущал поддержку руководства области, представителей гражданского общества, СМИ и населения. Выражаю благодарность за поддержку и доверие, искренне желаю всем крепкого здоровья, мира и благополучия!" – написал Сергей Перов.

В Алматы руководителем Департамента антикоррупционной службы назначили Армана Рахимова. Ранее он работал на аналогичной позиции в Акмолинской области.

"Возглавляя на протяжении двух лет Антикоррупционное ведомство Акмолинской области, я приобрел ценный опыт, который буду обязательно применять на новой должности. В тесном взаимодействии госаппарата, бизнеса и граждан нам удалось успешно реализовать ряд масштабных проектов, добиться повышения транспарентности госорганов, исключить коррупционные риски в различных сферах и нецелевое использование бюджетных средств, устранить адмбарьеры и бюрократические проволочки, вовлечь большее число граждан в вопросы формирования антикоррупционной культуры. Благодарен каждому, кто принимал активное участие и внес неоценимый вклад в противодействие коррупции в Акмолинском регионе. Всегда готов продолжать дальнейшее сотрудничество и взаимодействие во благо нашего общества", – написал Арман Рахимов.

Также бывший руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Толеубаев назначен в Туркестанскую область.

Ранее Антикор обратился к казахстанцам из-за "помогаек" в спецЦОНах.