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Законодательство РК

Автосалоны в Алматы уличили в навязывании покупателям допоборудования

автосалоны Фото: pixabay
Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы провел мониторинг сообщений, где было установлено, что автодилерами при продаже транспорта клиентам фактически навязываются дополнительные услуги и аксессуары, сообщает Zakon.kz.

Подобные действия автодилеров, отметили в департаменте, противоречат нормам закона РК "О защите прав потребителей".

"Продавец не должен включать в договор с потребителем условия, которые нарушают и (или) ущемляют права потребителя. В соответствии со статьей 28 закона, продавец обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца. Запрещается принуждать потребителя приобретать товар в ненужном ему количестве и ассортименте, и обусловливать приобретение одних товаров обязательным приобретением иных товаров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что установка дополнительных опции производится только с согласия покупателя. Например, при продажи не выкупленных клиентами новых автомобилей, на которых уже установлены дополнительные опции, стоимость дополнительного оборудования и его установки включаются в стоимость нового автомобиля. В таких случаях покупатель вправе потребовать демонтировать дополнительное оборудование, в случае его согласия на расходы с демонтажем данного оборудования.

"Но стоит помнить, что покупатель вправе приобрести автомобиль без дополнительного оборудования", – резюмировали в департаменте.

Ранее сообщалось, что правительство РК установило правила регистрации автомобилей-конструкторов.

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