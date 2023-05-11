Правительство установило правила регистрации автомобилей-конструкторов

Правительство внесло изменения в правила и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц от расширенных обязательств производителей, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки касаются регистрации автомобилей-конструкторов, завезенных казахстанцами в страну до 1 сентября 2022 года.

Так, для применения ставки сбора за первичную регистрацию таких автомобилей в размере 200 000 тенге казахстанцам необходимо обратиться в уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения через филиалы НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или портал "электронное правительство" и иные объекты информатизации, определенные уполномоченным органом.

При обращении через портал электронного правительства и иные объекты информатизации, определенные уполномоченным органом нужно войти в "личный кабинет", заполнить в электронном виде заявление и прикрепить сканированные копии документов.

При этом заявитель представляет:

заявление об одобрении применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортного средства;

документ, удостоверяющий личность заявителя (для идентификации личности);

паспорт транспортного средства (паспорт шасси транспортного средства) или свидетельство о регистрации транспортного средства.

Также в поправках указывается, что в пункте осмотра при государственной корпорации проводится осмотр и сверка соответствия номерных агрегатов, государственного регистрационного номерного знака автомобиля учетным данным, указанным в регистрационных документах, и установление их подлинности (выявление скрытых, подложных или измененных какими-либо иными способами номерных агрегатов), которые проводят сотрудники органов внутренних дел.

Также правила дополнены пунктом, касающимся таможенной очистки.

Так, говорится, что если прохождение таможенной очистки транспортного средства, ввезенного на территорию государств – членов ЕАЭС, не подтверждается, при этом транспортное средство ранее не состояло на регистрационном учете в компетентном органе государства – члена ЕАЭС, ввезено на территорию Казахстана до 1 сентября 2022 года и не находится в розыске, допускаются применение ставки сбора за первичную регистрацию такого автомобиля в размере 200 000 тенге и его первичная регистрация без возможности отчуждения, а также с правом эксплуатации только на территории республики Казахстан.

Такая регистрация возможна на основании:

заявления;

акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностической карты технического осмотра, подтверждающей прохождение обязательного технического осмотра, выданной оператором технического осмотра, включенным уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра."

Постановление вводится в действие с 21 мая 2023 года.

Ранее постановлением правительства в Казахстане была разрешена легализация автомобилей-конструкторов, за которую необходимо заплатить 200 тысяч тенге.