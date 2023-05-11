Стало известно имя первого чемпиона турнира "Алатау арланы"

11 мая в Конаеве впервые прошел турнир по қазақша күрес "Алатау арланы" – отборочный этап республиканского соревнования за звание лучших борцов страны "Қазақстан барысы".

Состязания собрали 28 палуанов со всех районов области, которые в свою очередь были признаны лучшими в своих регионах.

Выступая на торжественном открытии турнира, аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил весомую роль пропаганды здорового образа жизни среди молодежи и развития физической культуры.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

"Наш регион славится сильной школой по қазақша күрес. Первый победитель турнира "Қазақстан барысы" – наш земляк Улан Рыскул. Этот турнир в прошлом году отметил свой юбилей – 10-летие. Все это время наша область была представлена лучшими борцами. Сегодня мы с вами узнаем имя лучшего палуана области". Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

По итогам соревнования бронзовая медаль досталась палуану из Балхашского района Алимжану Жумахметову, который был отмечен соответствующей грамотой и денежным вознаграждением в размере 500 тысяч тенге.

Второе место занял Нургали Жолтаев из Енбекшиказахского района. Его старания были отмечены грамотой и сертификатом в 1 миллион тенге. Победитель турнира, представляющий город Конаев, Мади Едилбаев получил 5 миллионов тенге призовых.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Теперь Мади Едилбаев и Нургали Жолтаев будут представлять Алматинскую область в финальном турнире "Қазақстан барысы", который состоится в обозримом будущем в Астане.