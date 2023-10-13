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Стало известно имя победительницы городского конкурса красоты "Мисс Астана-2023"

Стало известно имя победительницы городского конкурса красоты "Мисс Астана-2023" Фото: keliss.den
В столице прошел грандиозный финал конкурса, а члены жюри выбрали победительницу из 17 лучших финалисток.

12 октября в Государственной Академической Филармонии имени Рахмадиева состоялся финал долгожданного конкурса красоты "Мисс Астана". В этом году мероприятие было проведено самим организационным комитетом национального конкурса красоты "Мисс Казахстан", благодаря которому качество события вышло на абсолютно новый уровень.

17 самых ярких, харизматичных, талантливых и достойных девушек смогли пройти отборочные этапы и поучаствовать в финале. Члены жюри долго не могли решиться, кто из них заслуживает получить звание самой красивой девушки столицы, но в итоге победила сильнейшая – 23 летняя Карима Бримжанова. Девушка стала обладательницей почетного титула "Мисс Астана-2023", получила грант на обучение в университете "Туран Астана" и выиграла путевку на финал национального конкурса Мисс Казахстан-2023.

Обладательница титула I Vice miss Astana-2023 – 22 летняя Анна Зорина.

II Vice miss Astana-2023 – 23 летняя Бинур Джамбулатова.


Стало известно имя победительницы городского конкурса красоты

Фото: keliss.den


Специальный титул от Генерального партнера – ресторанного холдинга Sun Group – сертификат на 1 млн тенге получила 18 летняя Наталья Павлишина.

В финале участвовали: Алима Талгатова, 19 лет; Раим Шинабекова, 26 лет; Наталья Павлишина, 18 лет; Карима Бримжанова, 23 года; Камила Көптілеу, 21 год; Бинур Джамбулатова, 23 года; Алина Байгужина, 17 лет; Анна Зорина, 22 года; Диана Канат, 20 лет; Айым Нурдаулет, 22 года; Дина Усипбек, 18 лет; Виктория Ночевная, 26 лет; Валерия Антонова, 23 года; Елигай Ернаркызы, 21 год; Аружан Ермуханбетова, 22 года; Амина Танабаева, 19 лет; Дана Ермеккызы, 25 лет.

В качестве почетных гостей на выступление 17 финалисток конкурса и грандиозный финал были приглашены представители столичных СМИ, селебрити, медиа-инфлюенсеры и популярные блогеры. В качестве хедлайнеров мероприятия выступили исполнительница Арайлым Рахым, артист Әкімхан Маженов, певица Гульнур Оразмбетова, телевизионный режиссер Айдын Жұмабай и исполнительница Қымбат Жамбылбек, а роль ведущего исполнил Нұрлан Нурышов.

В список жюри вошли президент национального конкурса красоты "Мисс Казахстан" Айдай Исаева, победительница прошлого сезона Томирис Какимова, блогер и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, певица и заслуженный деятель Казахстана Светлана Айтбаева и общественный деятель, основатель и руководитель республиканской сети студий аппаратной косметологии BodyPro. Именно они примут окончательное решение и выберут ту красавицу, которая получит титул "Мисс Астана-2023"!

Организационный комитет конкурса "Мисс Казахстан" выражает отдельную благодарность спонсорам и партнерам, которые поддержали мероприятие, и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество. В их число вошли генеральный партнер конкурса – ресторанный холдинг Sun Group, компания AKKO, салон красоты Queen Bee, мировой бренд косметики Wella, салон BodyPro.

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