В Кызылординской области назначили нового начальника полиции

По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность начальника ДП Кызылординской области назначен генерал-майор полиции Махсудхан Аблазимов, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев вместе с акимом области Нурлыбеком Налибаевым представил личному составу нового начальника ДП.



Махсудхан Аблазимов родился в 1962 году. Окончил в 1990 году Казахский политехнический институт по специальности инженер, в 2001 году – Центрально-Азиатский университет по специальности юрист. Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности.

С 2016 года занимал должность начальника ДП ЗКО.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской, Карагандинской и Туркестанской областях назначены руководители Департаментов экономических расследований.