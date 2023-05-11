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Законодательство РК

В отношении КТЖ и аэропорта Астаны начато расследование

В отношении КТЖ и аэропорта Астаны начато расследование Фото: pixabay
11 мая глава Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Астане Тимур Каленов рассказал о мерах антимонопольного реагирования, сообщает Zakon.kz.

По его словам, начаты расследования в отношении трех субъектов:

  • АО "Международный аэропорт Нур-Султан" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" – пункт 3 статьи 169 ПК по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей – передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается.
  • АО НК Қазақстан Темір Жолы – введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок. АО "НК "КТЖ" заключило трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited, в рамках которого АО "НК "КТЖ" приняло на себя обязательства, согласно которым не будет создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции Хоргос-Алтынколь.

Также он отметил, что всего департаментом в 2022 году было проведено 31 расследование. Из них завершено 23, результаты 17 расследований направлены в соответствующие органы, по результатам 6 расследований не выявлены нарушения законодательства, по 8 делам расследования еще идут.

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