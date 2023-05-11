Алматинцы отдали мошеннику на "раскрутку" денег 4 млн тенге

24-летнего алматинца подозревают в обмане жителей мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным следствия, молодой человек под предлогом "раскрутки" денег на финансовой интернет-площадке, предлагал желающим приумножить капитал, но обещанного не выполнял.

"При этом, подтверждающие получение оплаты документов, квитанции, выписки он "клиентам" не предоставлял. К примеру, в одном эпизоде преступной добычей гражданина Л. стали чужие 4 млн тенге", – рассказали в пресс-службе ДП города.

Подозреваемый задержан. В настоящее время устанавливается возможная его причастность к другим эпизодам.

В районном управлении также отметили, что действия подозреваемого следствием квалифицирован по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее о новом виде мошенничества через мессенджеры предупредили в КГД РК.