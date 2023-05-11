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Режим ЧС из-за оспы обезьян отменила ВОЗ

режим ЧС Фото: pixabay
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за оспы обезьян, сообщает Zakon.kz.

Режим ЧС был объявлен в августе 2022 года.

"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации провел свою пятую встречу и рекомендовал мне, чтобы я объявил о прекращении чрезвычайной ситуации в общественном здравоохранении, имеющей международное значение. Я согласился с этой рекомендацией. Я заявляю, что оспа обезьян больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", – цитируют РИА Новости главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Отмечается, что с начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тыс. сообщений о случаях заболевания и 140 смертельных исходах из 111 стран.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

Ранее вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказывала о том, к какой группе риска по данному заболеванию относится Казахстан.

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