Лига конференций: "Базель" одолел "Фиорентину", а "Вест Хэм" - "Аз Алкмаар"

В первой игре полуфинала Лиги конференций швейцарский "Базель" на выезде обыграл итальянскую "Фиорентину". Счет 2:1. А "Вест Хэм" в параллельной игре с таким же счетом одолел "Аз Алкмаар", сообщает Zakon.kz

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В составе победителей голы забили Анди Диуф (71‑я минута) и Мохамед Амдуни (90+2). У хозяев отличился Артур Кабрал (25).

В параллельном матче английский "Вест Хэм" дома одолел нидерландский "Аз Алкмаар" - 2:1. У хозяев забивали Саид Бенрахм (67) и Майкл Антонио (76), у гостей — Тиджани Рейндерс (42).

Ответные игры пройдут 18 мая.

Ранее сообщалось о полуфинальных матчах в Лиге Европы. "Ювентус" и "Севилья" сыграли вничью. А "Рома" выиграл "Байер", благодаря голу Бове.