Старшеклассник из Акмолинской области выиграл сразу шесть грантов зарубежных вузов

В Акмолинской области ученик 11 класса выиграл шесть грантов зарубежных университетов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Управления образования Акмолинской области, счастливчиком, выигравшим сразу шесть грантов зарубежных университетов, стал учащийся 11 класса лицея-интерната "Білім-инновация" Жарас Хайрушев. Это гранты шести университетов США (Widener university - 148 тыс. долларов; Michigan state university - 72 тыс.долларов; Arizona state university - 52 тыс.долларов, Loyola university Chicago - 84 тыс. долларов, Adelphi university - 100 тыс. долларов, George Mason university - 48 тыс.долларов).

Также Жарас получил специальные приглашения от четырех университетов США и Канады (Pennsylvania state university, University of Illinois Chicago, University of Toronto, University of Ottawa).

Как выяснилось, Жарас с детства мечтал стать криминалистом. Изучал различные фильмы и художественную литературу по криминалистике, поиски будущей профессии начал с 7 класса. В 2023 году, обучаясь в 11 классе лицея, стал слушателем курса "Криминалистика и криминальная психология" Сингапурского университета на сайте "Coursera".

Школьник принимал участие в республиканских дебатных турнирах на английском языке, где занял 1 место. А итогом его участия в международной олимпиаде "World scholars cup" на английском языке стали пять золотых и одна серебряная медали.



"В результате непрерывной подготовки и упорства Жарас сдал тест IELTS на 7 баллов, экзамен SAT на 1200 баллов, и у него появилась возможность получить современное образование в зарубежных учебных заведениях по специальности "Криминалист", о чем он и мечтал", - отметили в управлении.