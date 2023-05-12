Как подорожала аренда квартир в Казахстане, рассказали эксперты

В Казахстане, по данным Бюро нацстатистики, стремительно повышается аренда жилья. Эксперты говорят, что аренда подорожала уже почти на треть, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, в тройку лидеров вошли Алматы, Петропавловск и Кокшетау. Причем на севере темпы подорожания съемных квадратных метров даже опередили южную столицу.

Эксперты отмечают, что аренда поднялась вслед за стоимостью жилья. За год квартиры в новостройках прибавили порядка 8%. Теперь их средняя цена составляет 486 тысяч тенге за квадрат. Заметнее всего новое жилье подорожало в Актобе и Актау – сразу плюс четверть стоимости. Квадраты на вторичном рынке прибавили 4%, метр оценивают в 500 тысяч тенге.

При этом эксперты отмечают, что число сделок на рынке жилья сократилось сразу на 40%. На этом фоне практически на треть подскочила цена на аренду квартир. Квадратный метр съемного жилья обходится сейчас примерно в 5 тысяч тенге. Тройку городов с наиболее подорожавшей арендой возглавил Кокшетау. Немного уступает соседний Петропавловск. Замыкает топ-3 Алматы.

Ранее мы писали, что в Казахстане снизились цены на жилье за месяц.