В Казахстане выросли цены на продажу и аренду квартир

Согласно данным Бюро нацстатистики, цены на рынке недвижимости показали рост по итогам ноября. Насколько подорожали квартиры и аренда жилья, в материале Zakon.kz.

В годовом выражении с ноября 2024 года к ноябрю 2023 года цены на новое жилье и перепродажу квартир на вторичном рынке повысились по 3,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 7%, сообщает Бюро национальной статистики.

При этом за месяц цены на продажу нового жилья, перепродажу квартир и арендная плата за благоустроенное жилье прибавили по 0,4%.

Фото: Бюро нацстатистики

Отмечается, что цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Актобе – на 11%, Кокшетау – на 10,1%, Таразе – на 10%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Атырау (16,7%), Астана, Кокшетау (по 9,8%). На рынке аренды больше всего подорожало жилье в Уральске (24,2%), Шымкенте (24,1%), Талдыкоргане (20,8%) и Петропавловске (20,5%).

Фото: Бюро нацстатистики

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в ноябре составило 39 421, из них 8165 по индивидуальным домам и 31 256 по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с октябрем число сделок увеличилось на 0,7%. По сравнению с ноябрем прошлого года увеличение составило 24,3% (31 727 сделок).

Лидерами по сделкам остаются города Алматы (7533 – 19,1%) и Астана (6968 – 17,7%), а также Карагандинская область (2995 – 7,6%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области – 491 сделка (1,2%).

При этом в ноябре по сравнению с октябрем наибольший рост сделок зарегистрирован в Павлодарской (+18,5%), Туркестанской (+15,9%) и Алматинской (+15,2%) областях. Заметный спад за месяц произошел в Абайской (-20,0%) и Кызылординской (-16,1%), Восточно-Казахстанской (-12,5%) областях.

В бюро отмечают, что по сравнению с октябрем 2024 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 2,6%, или на 803 сделки. К слову, сделки по квартирам составляют 79,3% от общего показателя.

Фото: Бюро нацстатистики

Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на Алматы (22,3%), Астану (21,9%) и Карагандинскую область (8,3%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали двухкомнатные квартиры, в ноябре 2024 года по ним была оформлена 11 881 сделка.

По сравнению с октябрем 2024 года в ноябре 2024 года количество сделок по индивидуальным домам уменьшилось на 6%, или на 525 сделок. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Кызылординской (+15,7%), Западно-Казахстанской (+9,5%) и Мангистауской (+7,9%) областях. А наибольший спад за месяц произошел в Улытауской (-38,3%) и Павлодарской (-33,1%), Восточно-Казахстанской (-23,1%) областях, говорится в данных бюро.

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