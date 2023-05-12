Мирный атом: стоит ли строить АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Токаев не раз отмечал, что обеспечение энергобезопасности является одной из главных задач государства, и этот вопрос остро стоит на повестке дня. Грозит ли Казахстану дефицит электроэнергии и целесообразно ли экономически строительство АЭС, разбирался Zakon.kz.

Сегодня многие считают, что атомная энергетика является единственным источником стабильного производства энергии и обеспечивает надежное энергоснабжение потребителей в течение более 60 лет. АЭС считается источником "зеленой" энергии. По оценке специалистов, ежегодно работа АЭС мощностью 1 000 МВт снижает выбросы парниковых газов на 4 млн тонн. Кроме того, есть мнение, что атомная энергетика способствует развитию науки и образования, а также обеспечивает рабочие места в смежных отраслях.

В Казахстане планируют построить атомную электростанцию в поселке Улькен вблизи озера Балхаш в Алматинской области. Стоит отметить, что Казахстан сегодня является главным производителем топливного урана в мире, а также в стране есть опыт в области атомных исследований. Возможно, поэтому одним из факторов в пользу строительства АЭС является мнение, что Казахстан должен использовать свое урановое богатство для своих нужд. Тем более что наша страна наладила производство урановых таблеток и тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Это позволяет самостоятельно обеспечивать себя ядерным топливом.

Между тем ошибочным мнением является то, что в стране много газа. К слову, в Казахстане нет ни одного чисто газового месторождения. Все голубое топливо добывается у нас попутно на нефтяных разработках. Перспективы развития гидроэлектростанций также не радуют, потому что есть естественный дефицит воды. В итоге одним из приемлемых вариантов для выработки стабильной и экологически чистой энергии остается строительство атомной электрической станции.

На повестке дня

18 апреля 2023 года Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. В ходе встречи они, помимо прочего, обсудили укрепление технического сотрудничества и строительство АЭС. Президент подчеркнул главенствующую роль МАГАТЭ в вопросах мирного использования атомной энергии и укрепления режима ядерной безопасности.

К слову, во время круглого стола по обсуждению экономических аспектов строительства АЭС гендиректор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, заявил, что ввод в эксплуатацию АЭС может состояться в 2035 году, если в течение ближайшего времени Казахстан определится с поставщиком реактора и приступит к разработке ТЭО". Он отметил, что при строительстве АЭС рассматривать нужно ядерные реакторы поколения III и III+. По его словам, это уже опробованные в мире и надежные технологии.

В свою очередь первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил Министерству энергетики окончательно определиться с технологиями строительства АЭС и приступить к ее базовому проектированию.

Безопасно ли строительство АЭС в Казахстане

Некоторые эксперты считают, что строительство атомных станций в Центральной Азии является рискованным проектом с точки зрения воздействия на окружающую среду. Кроме того, это может ввести в зависимость от строителя реактора на десятки лет вперед. С этой идеей не согласны активисты, экологи и ряд экспертов в сфере энергетики, не считающие строительство АЭС безопасным и коммерчески выгодным. Еще одна из причин такой реакции – страхи, связанные с авариями на Чернобыльской АЭС и реакторе АЭС "Фукусима-1", а также память о ядерных испытаниях на Семипалатинском ядерном полигоне.

Конечно, любая АЭС требует к себе пристального внимания и тщательного соблюдения правил эксплуатации. Несмотря на все же существующие риски, строительство атомных электростанций способно решить проблему будущего дефицита электроэнергии.

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Дорого, но необходимо

По словам экономиста Армана Бейсембаева, он вынужден опираться на мнения тех, кто предметно занимается энергетикой, и многие специалисты считают, что АЭС необходима.

"Здесь вопрос даже не в экономической выгодности, а скорее в ее целесообразности. Объективно анализируя нынешнее состояние энергетической отрасли страны , во-первых, можно увидеть высокую степень износа оборудования, старую энергогенерирующую инфраструктуру, которая у нас приходит в негодность. Во-вторых, она стареет и ее надо модернизировать, и, конечно, у нас в стране существует дефицит электроэнергии. Причем эта тенденция наблюдается уже не первый год". Экономист Арман Бейсембаев

По словам Армана Бейсембаева, в стране был короткий период, когда наблюдался профицит электроэнергии, примерно в 2015-2016 годах, после чего начался дефицит.

"Мало того, что инфраструктура ветшает, есть активно растущее население и положительная рождаемость, ежегодно в среднем примерно прибавляется 400 000 человек, строятся новые дома. Представьте, каждые два года у нас в стране появляется пол Алматы". Экономист Арман Бейсембаев

Экономист отметил, что последние годы мы закупаем электроэнергию у России, чтобы заполнить свой дефицит.

"Вопрос в том, что мы можем все это оставить в таком виде, и тогда мы попадаем в тотальный контроль и зависимость от России, которая может манипулировать ситуацией. Нам надо заботиться о своем энергетическом суверенитете и независимости, значит, надо строить АЭС. Плюс атомных станций в том, что они наравне с солнечными панелями, ветряками относятся к чистой энергии. Понятно, что есть риски аварии, люди опасаются этого и эти страхи вполне оправданы". Экономист Арман Бейсембаев

Арман Бейсенбаев подчеркнул, что в Казахстане сегодня около 80% всей генерации электроэнергии вырабатывается за счет сжигания угля.

"Уголь – это грязная энергия, это выбросы в атмосферу, дымящие шахты и трубы. То есть свет дома есть, но при этом вы дышите, грубо говоря, вот этим пеплом и дымом. АЭС является одним из таких вот вариантов выхода, потому что у тех же ветряков и солнечных панелей есть и обратная сторона. Да, это зеленая возобновляемая энергия, но, опять же, насколько она чистая?" Экономист Арман Бейсембаев

По словам спикера, солнечные панели нуждаются в утилизации, а их элементы очень токсичны, и их нельзя просто закопать в землю, потому что они будут разлагаться 1000 лет.

"То же самое касается ветряков. В западных странах, по-моему, уже есть проблемы с захоронением солнечных панелей и ветряков, и непонятно, как их утилизировать и куда отправлять. Уже возникают целые кладбища и стихийные свалки отработанных солнечных панелей. Опять же для производства солнечных панелей требуются редкоземельные металлы – кремний, золото, серебро, из которых создают базовые элементы микрочипов. Это же не бесплатно, поэтому насколько солнечная панель является хорошей альтернативой той же АЭС". Экономист Арман Бейсембаев

Рассуждая о стабильности возобновляемой энергетики, экономист задается вопросом ее зависимости от природных изменений.

"К примеру, солнечная панель. Есть солнце – у вас будет свет, нет его – не будет. С ветряками тоже есть проблемы, есть ветер – будет свет, нет ветра – не будет света, а АЭС работает круглосуточно и беспрерывно дает генерацию. В отличие от того же угля, условно вам достаточно урановой таблетки, и она может годами работать. АЭС работает, выбросов практически никаких нет, кроме радиации. С этой проблемой борются и решают". Экономист Арман Бейсембаев

Что касается экономической выгоды от строительства АЭС, то процесс, по его словам, обойдется не только дорого, но и долго, но вариантов немного.

"Сегодня многие европейские страны постепенно закрывают у себя угольные электростанции, так как на повестку дня встает вопрос снижения углеродной зависимости. Так как нейтрализация вредных выбросов требует больших финансовых затрат". Экономист Арман Бейсембаев

Не радиофобия, а "радиознание"

Эксперт в сфере энергетики Асет Наурызбаев – один из принципиальных противников строительства атомной станции. Он убежден, что сегодня весь мир идет по пути строительства зеленой возобновляемой энергии и внедрения зеленых технологий.

"Человечество изобрело сверхлегкий, легче, чем АЭС, быстрый и безопасный источник энергии от солнца и ветра. Об этом говорят мировые тенденции, которые значительно снижают стоимость электроэнергии". Асет Наурызбаев

По словам специалиста, спрос на электроэнергию в Казахстане растет и будет продолжать расти еще в связи с переходом на электромобили. Это очевидный тренд, отметил он. Есть электросбережение, которое снижает потребление, но главным драйвером будет электромобиль, поэтому потребление будет расти, и к нему надо готовиться заранее.

Асет Наурызбаев напомнил, что атомная станция строится 10-15 лет, что является слишком долгим сроком. Он отметил, что если на время строительства будет создано что-то еще, что станет источником электроэнергии, то надобность в АЭС отпадет. А если нет, то, получается, 10-15 лет казахстанцы должны будут "сидеть без света".

По его мнению, в строительстве АЭС нет ни одного преимущества.

"Во-первых, электроэнергия, которая из нее получается, она самая дорогая. Последняя рыночная сделка, которую мы знаем, это станция Аккую, куда недавно начали процесс загрузки ядерного топлива. Турция будет покупать электроэнергию по цене 12,35 цента, что с НДС составляет где-то 60 тенге за квт часа. А у нас сейчас в квартирах Алматы чуть больше 20 тенге, а на станции будет 60, ее нужно еще доставить до города, потом передать по электросетям и выйдет где-то в районе 75 тенге за один квт час. Это первое, то есть АЭС не вписывается в экономику страны". Асет Наурызбаев

Второй аргумент против заключается в том, что станция не маневренная, и она не может давать маневренную электроэнергию, поэтому стоит вопрос, зачем она вообще нужна.

"То есть она будет вырабатывать ровно столько электроэнергии, сколько изначально было заложено. Например поставили 1000 мегабайт, она столько будет производить, и мы никак не можем с этим ничего сделать. Это вторая проблема". Асет Наурызбаев

По словам энергетика, еще одна немаловажная проблема – это грязное ядерное топливо, которое придется хранить и охранять тысячу лет.

Еще один недостаток АЭС, по мнению эксперта, в том, что риск аварии остается высокий. А последствия в виде потери озера Балхаш будут "просто катастрофическими".

"Если наше поколение потеряет его, наши предки и потомки не будут нам благодарны. Поэтому это пренебрежение возможностью аварии и слепая уверенность в ее надежности – колоссальная ошибка людей, которые лоббируют ее строительство. Но почему мы должны, во-первых, переплачивать, во-вторых, долго ждать и, в-третьих, еще и получать отходы на свою землю, без которых можно вполне обойтись". Асет Наурызбаев

По его мнению, сейчас технологии производства электроэнергии достигли такого совершенства, что, произведенная солнечными электростанциями, она стоит в четыре раза дешевле, чем энергия атома. Так, последний аукцион прошел по цене ниже 14 тенге за киловатт-час, а казахстанцам предлагают по 60.

Наурызбаев отметил, что когда в стране будет много маленьких электрических станций по 100 мегаватт, которые кажутся такими в размерах всей энергосистемы, ее выход из строя не окажет влияние на общий энергобаланс, но когда атомная станция прекращает свою работу по плану или внепланово, сразу теряется от 1000 до 1200 Мвт.

"Мы должны построить дополнительные резервные станции, которые будут работать только в те дни, когда атомная станция выйдет из строя. Зачем тогда строить такие простаивающие станции? Я не вижу ни одного аргумента за атомную станцию, есть куча против, из которых самый важный – это цена, но и, конечно же, вероятность аварии, а также наличие грязных отходов". Асет Наурызбаев

По словам энергетика, за 30 лет мы не смогли вывезти ядерное топливо после закрытия Мангистауского атомно-энергетического комбината. Все равно радиационные элементы сохранились, то же самое будет с любой атомной электростанцией. Отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы будут тысячелетиями излучать радиацию, которую мы будем тысячелетиями охранять.

"Вот в чем проблема. Все это объективные данные. И все эти аргументы давно всем известны, просто атомщики говорят только об одной стороне медали. Аргументируя тем, что у нас в стране радиофобия. У нас в стране не радиофобия, а "радиознание". Мы знаем, чем чревато радиоактивное загрязнение, у нас сотни и тысячи семей имеют жертв радиации Семипалатинского полигона, поэтому лучше бы они так не говорили. Как можно говорить в стране, которая пострадала от последствий радиации, такие вещи?" Асет Наурызбаев

Построить АЭС – это половина дела. Необходимо подготовить квалифицированных специалистов для ее обслуживания. В Казахстане пока кадров для работы в атомной энергетике очень мало. А обслуживание объекта иностранными специалистами обойдется нам дорого. В любом случае, строительство АЭС – это не только затратный, долгосрочный и масштабный проект, но и требующий тщательного просчета всех рисков, потому что цена ошибки будет слишком высока.

К слову, сегодня в мире эксплуатируется 441 атомная электростанция. Ими пользуются в 32 странах, среди которых лидерами являются США, Франция, Япония и Индия. В будущем первые АЭС появятся в Беларуси, ОАЭ, Бангладеш и Турции. К этому списку предлагают добавить и Казахстан.

В 2019 году Казахстан получил предложения о сотрудничестве от шести ключевых производителей ядерно-энергетических технологий из Китая, США, Южной Кореи, Японии, России и Франции.