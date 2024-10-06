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Токаев проголосовал на референдуме и ответил на вопросы про АЭС

Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 09:25 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

После голосования глава государства побеседовал с журналистами и поделился своим видением по теме вендора строительства АЭС в Казахстане, если граждане поддержат эту инициативу на референдуме.

"Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Но а дальше, как говорится, жизнь покажет", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Казахстане с 7:00 по местному времени началось голосование на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции.

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