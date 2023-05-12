Психологи рассказали, как быстро войти в рабочий режим после отпуска

Российский специалист по психосоматике Анастасия Нович дала несколько ценных рекомендаций, как настроиться на рабочий лад, сообщает Zakon.kz

Прежде всего, как пишет "Мослента", Анастасия Нович, предлагает вернуться в страну, в свой город заранее, за несколько дней до выхода на работу. А уже после выхода в первый день после отпуска Нович предлагает сделать уборку на рабочем месте: разобрать документацию, почистить компьютер, пообщаться с коллегами, договориться о встречах.

И уже в первые дни можно начать планировать какие-то развлекательные мероприятия, встречи с друзьями на выходные, предложила психолог.

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