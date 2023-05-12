Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Психологи рассказали, как быстро войти в рабочий режим после отпуска

Психологи рассказали, как быстро войти в рабочий режим после отпуска Фото: pixabay
Российский специалист по психосоматике Анастасия Нович дала несколько ценных рекомендаций, как настроиться на рабочий лад, сообщает Zakon.kz

Прежде всего, как пишет "Мослента", Анастасия Нович, предлагает вернуться в страну, в свой город заранее, за несколько дней до выхода на работу. А уже после выхода в первый день после отпуска Нович предлагает сделать уборку на рабочем месте: разобрать документацию, почистить компьютер, пообщаться с коллегами, договориться о встречах.

И уже в первые дни можно начать планировать какие-то развлекательные мероприятия, встречи с друзьями на выходные, предложила психолог.

Ранее мы писали об отпуске, а точнее куда поехать летом и сколько это будет стоить.

Читайте также

Гороскоп на 12 мая для каждого знака зодиака

Что делать, если ребенок стал агрессором и инициирует травлю

Почему нужно спать в прохладном помещении

Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Казахстан ОСИ Сенат
Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления