Известный ведущий-сурвивалист заявил о сожалении за пропаганду вегетарианства

Всемирно известный ведущий Беар Гриллс обрушился с критикой на вегетарианство. Он рассказал о своей старой диете и последующем отказе от такого питания, сообщает Zakon.kz.

Телеведущий думал, что поступает правильно по отношению к окружающей среде, избегая продуктов животного происхождения. Но он признался, что мог ошибаться.

"Я думал, что это хорошо для окружающей среды, и я думал, что это хорошо для моего здоровья. И через время, опыт, знания и обучение я понял, что был неправ по обоим пунктам". Беар Гриллс

Беар Гриллс считает, что веганство – "одна из худших вещей для окружающей среды" из-за использования пальмового и соевого масла.

Телеведущий отказался от такой диеты и последние два года питается "натуральной пищей, как питались наши тысячелетние предки на протяжении сотен тысяч лет".



Беар Гриллс заявил, что после отказа от овощей в пользу мяса он почувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Он добавил, что его кожа и кишечник "никогда не были лучше", и ему больше не хочется сладкого.

"Если бы я ел салаты каждый день, мне бы очень хотелось вредной пищи, а раз или два в неделю я бы устраивал "читерские" приемы пищи – настоящую порцию всего, что захочется, гамбургеров, пиццы и так далее. По сути, вы голодаете 80% времени, а остальное время переедаете. Это не очень хорошо для организма. Теперь, когда я ем так много мяса, яиц, масла, фруктов и меда, я всегда сыт – я никогда не голоден". Беар Гриллс

Тем не менее, по данным Мичиганского университета США, если бы в 2020 году американцы заменили половину всех потребляемых ими продуктов животного происхождения – красное мясо, птицу, рыбу/морепродукты, яйца, молочные продукты и животные жиры – и перешли бы на растительную пищу, то выбросы, связанные с питанием, в США могли бы сократиться на 35%.

Согласно демографическим прогнозам Бюро переписи населения США, к 2030 году это могло бы привести к экономии 224 млн метрических тонн выбросов углерода в год.