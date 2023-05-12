Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Известный ведущий-сурвивалист заявил о сожалении за пропаганду вегетарианства

Беар Гриллс о вегетарианстве Фото: wikimedia
Всемирно известный ведущий Беар Гриллс обрушился с критикой на вегетарианство. Он рассказал о своей старой диете и последующем отказе от такого питания, сообщает Zakon.kz.

Телеведущий думал, что поступает правильно по отношению к окружающей среде, избегая продуктов животного происхождения. Но он признался, что мог ошибаться.

"Я думал, что это хорошо для окружающей среды, и я думал, что это хорошо для моего здоровья. И через время, опыт, знания и обучение я понял, что был неправ по обоим пунктам".Беар Гриллс

Беар Гриллс считает, что веганство – "одна из худших вещей для окружающей среды" из-за использования пальмового и соевого масла.

Телеведущий отказался от такой диеты и последние два года питается "натуральной пищей, как питались наши тысячелетние предки на протяжении сотен тысяч лет".

Беар Гриллс заявил, что после отказа от овощей в пользу мяса он почувствовал себя сильнее, чем когда-либо. Он добавил, что его кожа и кишечник "никогда не были лучше", и ему больше не хочется сладкого.

"Если бы я ел салаты каждый день, мне бы очень хотелось вредной пищи, а раз или два в неделю я бы устраивал "читерские" приемы пищи – настоящую порцию всего, что захочется, гамбургеров, пиццы и так далее. По сути, вы голодаете 80% времени, а остальное время переедаете. Это не очень хорошо для организма. Теперь, когда я ем так много мяса, яиц, масла, фруктов и меда, я всегда сыт – я никогда не голоден".Беар Гриллс

Тем не менее, по данным Мичиганского университета США, если бы в 2020 году американцы заменили половину всех потребляемых ими продуктов животного происхождения – красное мясо, птицу, рыбу/морепродукты, яйца, молочные продукты и животные жиры – и перешли бы на растительную пищу, то выбросы, связанные с питанием, в США могли бы сократиться на 35%.

Согласно демографическим прогнозам Бюро переписи населения США, к 2030 году это могло бы привести к экономии 224 млн метрических тонн выбросов углерода в год.

Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Что делать если банкомат съел деньги и не зачислил их на карту
Что делать, если банкомат "съел" деньги и не зачислил их на карту
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Казахстан ОСИ Сенат
Вместо ОСИ: до конца года депутаты примут закон о новой форме управления жилыми домами
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления