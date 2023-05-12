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Финал футбольной Лиги чемпионов-2023 могут перенести из Стамбула в Лиссабон

Футбол Финал ЛЧ Фото: Instagram/championsleague
Решающий поединок главного клубного турнира Европы по футболу, Лиги чемпионов, нынешнего сезона может пройти в Лиссабоне (Португалия) из-за президентских выборов в Турции, сообщает Zakon.kz.

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Финальная встреча Лиги чемпионов-2023 должна пройти 10 июня на арене имени Ататюрка в Стамбуле. Но из-за выборов президента Турции УЕФА остерегается возможных нарушений общественного порядка, передает Dayli Mail. Европейская ассоциация уже сделала неофициальный запрос в Федерацию футбола Португалии о возможном переносе решающего матча ЛЧ на стадион "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Футбол Финал ЛЧ

Фото: Instagram/estadio_da_luz

Но, с другой стороны, УЕФА считает перенос финала Лиги чемпионов нежелательным, так как он уже переносился из Стамбула дважды подряд, в 2020 и 2021 годах, из-за коронавируса. Футбольные функционеры не исключают данный перенос в третий раз в случае возникновения угрозы безопасности болельщикам.

К этому часу прошли первые матчи полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2022/23, где "Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" – 1:1. А в итальянском дерби "Милан" проиграл "Интер" – 0:2. Ответные поединки ЛЧ состоятся 16 и 17 мая.

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