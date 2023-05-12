Стали известны условия распределения дивидендов банками

Опубликовано постановление правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27 апреля 2023 года "Об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым или привилегированным акциям или бессрочным финансовым инструментам", сообщает Zakon.kz.

Условия, указанные в документе, распространяются на банки второго уровня (БВУ), в финансовой отчетности которых имеются государственные средства, которые были получены банками для обеспечения финустойчивости или оздоровления. Речь идет о средствах – вкладах, облигациях, займах, которые были предоставлены БВУ из госбюджета, Нацфонда, Нацбанка или его дочерних организаций.

При этом в государственные средства не включаются обязательства банка по долговым инструментам, размещенным, приобретенным или предоставленным банку с использованием средств государственного бюджета, Национального фонда РК, Национального банка или его дочерних организаций, в том числе через субъектов квазигосударственного сектора, в целях поддержки субъектов предпринимательства в различных отраслях экономики или ипотечного кредитования, рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов).

Не подлежат распределению на дивиденды

Не подлежат распределению на дивиденды, а также не используются для проведения обратного выкупа собственных акций банком следующие доходы от использования государственных средств:

признанный неамортизированный дисконт по государственным средствам;

сумма расформированных резервов (провизий), созданных по займам, условным обязательствам, договорам финансового лизинга и дебиторской задолженности, включенным в перечень активов банка, по которым были сформированы резервы (провизии) за счет государственных средств, в разрезе договоров без учета доформированных резервов (провизий) по ним;

сумма положительной переоценки ранее обесцененных активов, оцениваемых по справедливой стоимости, в том числе приобретенных или созданных финансовых активов, по которым имелось подтверждение об обесценении на момент первоначального признания, включенных в перечень активов банка, отрицательная переоценка по которым осуществлена за счет государственных средств, по каждому активу без учета отрицательной переоценки по ним;

сумма положительного эффекта, отраженного в финансовой отчетности банка, возникшего в связи с приобретением акций другого банка, для обеспечения финансовой устойчивости или оздоровления которого используются государственные средства, или их реорганизацией в форме присоединения в порядке, определенном законодательством РК.

Кто принимает решение о распределении прибыли

Решение о распределении прибыли, начислении дивидендов БВУ принимает самостоятельно при соблюдении следующих условий:

1. Наличие положительного остатка собственного капитала, рассчитываемого банком по состоянию на начало года, в котором банком произведен расчет размера прибыли для начисления дивидендов по простым или привилегированным акциям и бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций.

Под положительным остатком собственного капитала понимается положительное значение собственного капитала банка в соответствии с финансовой отчетностью банка после вычета неамортизированного дисконта.

Дисконт – разница между номинальной и справедливой стоимостью государственных средств, которую банк признал в финансовой отчетности в момент первоначального признания или модификации финансового обязательства в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за вычетом обязательств банка по отложенному корпоративному подоходному налогу, возникшему в результате признания дохода от получения государственных средств.

2. Обеспечение досрочного возврата государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, но не менее 10% и не более 66% от суммы выплачиваемых дивидендов:

не позднее 3-х месяцев с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов, в случаях когда условия предоставления государственных средств предусматривают возможность их досрочного возврата;

в течение одного месяца со дня получения согласия держателя долгового инструмента или кредитора на предложение банка о досрочном возврате государственных средств, направленное держателю долгового инструмента или кредитору с даты принятия уполномоченным органом банка решения о распределении прибыли, начислении дивидендов в размере, предусмотренном выше, в случаях когда условия предоставления государственных средств не предусматривают их досрочный возврат;

3. Распределение прибыли, начисление дивидендов осуществляется банком за вычетом доходов от использования государственных средств, указанных выше.

При этом в отношении чистой прибыли за период, предшествующий дате принятия банком решения о распределении прибыли, вычеты применяются банком за аналогичный период.

В отношении нераспределенной прибыли прошлых лет вычеты применяются банком за период с момента предоставления государственных средств до окончания периода, предшествующего дате принятия банком решения о начислении дивидендов, за исключением вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3, который применяется в размере, сложившемся на дату окончания периода, предшествующего дате принятия банком решения о начислении дивидендов.

При проведении обратного выкупа собственных акций вычеты применяются банком за период с момента предоставления государственных средств до даты принятия банком решения о проведении обратного выкупа собственных акций банком, за исключением вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3, который применяется в размере, сложившемся на дату принятия банком решения о проведении обратного выкупа собственных акций банком.

При невозможности определения банком доходов от использования государственных средств:

прибыль уменьшается на размер неамортизированного дисконта по государственным средствам, сложившегося на дату окончания периода, предшествующего дате принятия банком решения о начислении дивидендов;

сумма, доступная для обратного выкупа уменьшается на размер неамортизированного дисконта по государственным средствам, сложившегося на дату принятия банком решения о проведении обратного выкупа собственных акций банком;

4. Наличие отдельного отчета независимой аудиторской организации.

5. Информация, предоставляемая банком аудиторской организации для подготовки отчета аудиторской организации, включает, но не ограничивается:

сведения о банке;

описание принципов и целей подготовки информации, а также методологии расчета прибыли;

сведения о положительном остатке собственного капитала;

сведения о размере прибыли банка, доступной для начисления дивидендов;

сведения о размере государственных средств и сумме признанного банком неамортизированного дисконта по государственным средствам в периоде, за который распределяется прибыль, или на дату окончания периода, предшествующего дате принятия банком решения о распределении прибыли;

сведения о расформировании банком провизий (резервов), созданных по займам, условным обязательствам, договорам финансового лизинга и дебиторской задолженности, включенным в перечень активов банка, по которым были сформированы резервы (провизии) за счет государственных средств за период с момента предоставления государственных средств до даты принятия банком решения о начислении дивидендов;

сведения по переоценке банком ранее обесцененных активов, оцениваемых по справедливой стоимости, в том числе приобретенных или созданных финансовых активов, по которым имелось подтверждение об обесценении на момент первоначального признания, включенных в перечень активов банка, отрицательная переоценка по которым осуществлена за счет государственных средств за период с момента предоставления государственных средств до даты принятия банком решения о начислении дивидендов;

сведения об эффекте, отраженного в финансовой отчетности в периоде, за который распределяется прибыль, возникшем в связи с приобретением акций другого банка, для обеспечения финансовой устойчивости или оздоровления которого используются государственные средства, или их реорганизацией в форме присоединения;

сведения о размере прибыли банка, направляемой на начисление дивидендов, а также о сумме проведения обратного выкупа собственных акций;

сведения о размере досрочного возврата государственных средств.

Отчет аудиторской организации также содержит дату его подписания, подпись руководителя аудиторской организации или иного лица, уполномоченного аудиторской организацией на подписание отчета аудиторской организации, и фактическое место нахождения аудиторской организации.

При этом указывается, что наличие в условиях договора банка с аудиторской организацией положений, освобождающих банк от ответственности за достоверность и полноту предоставленной аудиторской организации информации и правильность расчетов, не допускается.

Постановление вводится в действие с 22 мая 2023 года.

В марте текущего года глава АРРФР Мадина Абылкасымова назвала шесть казахстанских банков, которые получили средства от государства по программе финансовой устойчивости: Евразийский банк, Нурбанк, РБК, Jusan (бывшие АТФБанк и Цеснабанк), БанкЦентрКредит и Halyk bank.