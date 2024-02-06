Изменения условий предоставления микрокредита: поправки в правила

Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 29 января 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

В частности, пункт 2 изложен в новой редакции и вводится в действие с 6 апреля 2024 года.

"Заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита подается заемщиком в микрофинансовую организацию, предоставившую микрокредит в соответствии с пунктом 2 статьи 9-2 Закона о микрофинансовой деятельности", - говорится в документе.

Так, предусматривается, что в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита заемщик - физическое лицо вправе посетить микрофинансовую организацию или представить в письменной форме либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, заявление, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, в том числе связанных с:

изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения либо значения вознаграждения по договору о предоставлении микрокредита;

отсрочкой платежа по основному долгу или вознаграждению;

изменением метода погашения или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменением срока микрокредита;

прощением просроченного основного долга или вознаграждения, отменой неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;

самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлением отступного взамен исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита путем передачи микрофинансовой организации заложенного имущества;

реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства по договору о предоставлении микрокредита покупателю.

По истечении срока, указанного выше, заявление подается при отсутствии вступившего в законную силу судебного акта, исполнительной надписи о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита, мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, заключенного для урегулирования задолженности по договору о предоставлении микрокредита либо для исполнения судебного акта о взыскании задолженности по договору о предоставлении микрокредита, а также в случае, если право (требование) по договору о предоставлении микрокредита не было уступлено микрофинансовой организацией третьему лицу.

Рассмотрение микрофинансовой организацией заявления осуществляется без установления к заемщику требования единовременного погашения просроченной задолженности по микрокредиту, либо ее части.

Также говорится, что заемщик вправе по согласованию с микрофинансовой организацией самостоятельно погасить просроченную задолженность по договору о предоставлении микрокредита, либо ее часть до рассмотрения микрофинансовой организацией заявления.

Микрофинансовая организация в течение 15 календарных дней после дня получения заявления заемщика рассматривает предложенные изменения в условия договора о предоставлении микрокредита и в письменной форме либо способом, предусмотренным договором о предоставлении микрокредита, сообщает заемщику о:



согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита;

своих предложениях по изменению условий договора о предоставлении микрокредита;

отказе в изменении условий договора о предоставлении микрокредита с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Указывается, что внесение изменений в условия договора о предоставлении микрокредита осуществляется на условиях, обеспечивающих снижение долговой нагрузки заемщика с учетом его социального и финансового положения при документальном подтверждении заемщиком обстоятельств, повлекших неисполнение обязательств по текущим условиям договора о предоставлении микрокредита.

При принятии микрофинансовой организацией и заемщиком решения о согласии с изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита, порядок и сроки внесения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита определяются внутренним документом микрофинансовой организации, при этом срок внесения таких изменений, не превышает 15 календарных дней со дня принятия такого решения.

При направлении микрофинансовой организацией своих предложений по изменению условий договора о предоставлении микрокредита, срок представления ответа заемщиком на предложенные микрофинансовой организацией условия изменения договора о предоставлении микрокредита указывается в письме микрофинансовой организации и составляет не менее 15 календарных дней со дня получения заемщиком решения микрофинансовой организации.

Исключение составляет договор о предоставлении микрокредита, заключенного в соответствии с пунктом 3-1 статьи 4 Закона о микрофинансовой деятельности, срок представления ответа заемщиком на предложенные микрофинансовой организацией условия изменения договора о предоставлении микрокредита по которому составляет не менее 3-х календарных дней со дня получения заемщиком решения микрофинансовой организации.

"Недостижение соглашения между микрофинансовой организацией и заемщиком в течение 30 календарных дней с даты получения предложения микрофинансовой организации по изменению условий договора о предоставлении микрокредита, считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия микрофинансовой организации и заемщика",- говорится в правилах.



Если же не удалось в течение 24-х месяцев с момента возникновения просроченной задолженности по договору о предоставлении микрокредита провести процедуры по урегулированию задолженности на условиях, обеспечивающих снижение обязательства заемщика, в том числе полную отмену неустойки (штрафа, пени), то уступка права (требования) коллекторскому агентству не допускается.

Микрофинансовая организация ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций следующую информацию:

о рассмотренных заявлениях заемщиков-физических лиц, о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита;

о внесенных изменениях в условия договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц;

о причинах отказа в изменении условий договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц.

Постановление вводится в действие с 16 февраля 2024 года, за исключением указанного выше пункта.

Ранее сообщалось, что в перечень основных документов коллекторского агентства, подлежащих хранению, внесли изменения.