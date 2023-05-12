Топ-5 популярных национальных видов спорта в Казахстане

Министерство культуры и спорта представило топ-5 самых популярных национальных видов спорта в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Самым популярным национальным видом спорта в стране является тогызкумалак.

Интеллектуальная игра, развивающая мышление человека и смекалку, доступна всем независимо от возраста. В Казахстане насчитывается 6856 кружков по тогызкумалак. В них регулярно занимаются около 207 тысяч человек.

Второе место занимает казакша курес по числу участников и болельщиков. На сегодняшний день по всей стране функционируют 4427 кружков казакша курес. В них систематически занимаются около 159 тысяч человек.

На третьем месте расположился кокпар. Он является одним из ведущих национальных видов спорта как по числу зрителей, так и по количеству участников. В стране этой дисциплиной занимаются более 78 тысяч человек. Есть 916 кружков, в которых они тренируются и оттачивают свои навыки.

Четвертое место досталось асык ату – одна из старейших казахских национальных игр. Она развивает у детей ловкость, скорость и меткость. В Казахстане 2237 кружков по асык ату. В них этим национальным спортом занимаются более 77 тысяч человек.

Последнее место заняла байга. Это самый распространенный конный спорт среди населения. Скачки – это национальный вид спорта с большой аудиторией, который дарит незабываемые впечатления. Сегодня в стране действуют 753 кружка по подготовке наездников. В них около 21 тысячи детей познают все тонкости этого национального спорта.

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"В 2022 году количество казахстанцев, систематически занимающихся национальными видами спорта, превысило 580 тысяч человек. А количество кружков по национальным видам спорта достигло 16 555", – рассказали в пресс-службе МКС РК.

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