Топ-10 востребованных видов спорта в Казахстане

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 6 мая 2025 года представило данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт, и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

На первом месте – футбол. Им в стране занимаются 1 113 299 человек.

"Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана", – отметили в ведомстве.

Далее следуют:

Классический волейбол – 767 580 человек (в сельской местности – 421 035);

– 767 580 человек (в сельской местности – 421 035); Баскетбол – 541 819 (в сельской местности – 238 853);

– 541 819 (в сельской местности – 238 853); Футзал – 368 349 (в сельской местности – 130 744);

– 368 349 (в сельской местности – 130 744); Легкая атлетика – 347 654 (в сельской местности – 174 261);

– 347 654 (в сельской местности – 174 261); Шахматы – 278 101 (в сельской местности – 128 243);

– 278 101 (в сельской местности – 128 243); Настольный теннис – 262 835 (в сельской местности – 127 416);

– 262 835 (в сельской местности – 127 416); Шашки – 213 490 (в сельской местности – 115 198);

– 213 490 (в сельской местности – 115 198); Тоғызкумалақ – 202 217 (в сельской местности – 119 302);

– 202 217 (в сельской местности – 119 302); Қазақ күресі – 160 399 (в сельской местности – 87 030)

"Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни". Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.

Сборная Казахстана по футболу планирует товарищеский матч с командой Индонезии.