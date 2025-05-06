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Спорт

Топ-10 востребованных видов спорта в Казахстане

ТОП-10 востребованных видов спорта в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 10:11 Фото: Акорда
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан 6 мая 2025 года представило данные о самых востребованных видах спорта по итогам 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт, и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

На первом месте – футбол. Им в стране занимаются 1 113 299 человек.

"Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана", – отметили в ведомстве.

Далее следуют:

  • Классический волейбол – 767 580 человек (в сельской местности – 421 035);
  • Баскетбол – 541 819 (в сельской местности – 238 853);
  • Футзал – 368 349 (в сельской местности – 130 744);
  • Легкая атлетика – 347 654 (в сельской местности – 174 261);
  • Шахматы – 278 101 (в сельской местности – 128 243);
  • Настольный теннис – 262 835 (в сельской местности – 127 416);
  • Шашки – 213 490 (в сельской местности – 115 198);
  • Тоғызкумалақ – 202 217 (в сельской местности – 119 302);
  • Қазақ күресі – 160 399 (в сельской местности – 87 030)
"Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни". Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.

Сборная Казахстана по футболу планирует товарищеский матч с командой Индонезии.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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