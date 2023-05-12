Какую налоговую отчетность нужно представить до 16 мая
Фото: Zakon.kz
15 мая истекает срок представления налоговой отчетности за 1 квартал 2023 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 15 мая должны быть представлены следующие формы налоговой отчетности:
за март 2023 года:
- Декларация и расчет по акцизам (ф. 400.00, 421.00);
за 1 квартал 2023 года:
- Декларация по подписному бонусу (ф. 510.00);
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента (ф. 101.03);
- Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента (ф. 101.04);
- Декларация по ИПН и социальному налогу (ф. 200.00);
- Декларация по НДС (ф. 300.00);
- Декларация по роялти, по бонусу добычи, по доле РК по разделу продукции, по дополнительному платежу недропользователя (ф. 500.00);
- Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства недропользователя в натуральной форме (ф. 531.00);
- Декларация по платежу по возмещению исторических затрат (ф. 560.00);
- Декларация по рентному налогу на экспорт (ф. 570.00);
- Декларация по НДПИ (ф. 590.00);
- Расчет текущих платежей по налогам на землю и имущество при изменении налоговых обязательств на 1 мая 2023 года (ф. 701.01);
- Декларация по налогу на игорный бизнес (ф. 710.00);
- Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников (ф. 860.00);
- Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду (ф. 870.00);
- Декларация по СНР розничного налога (ф. 913.00);
- Декларация по плате за цифровой майнинг (ф. 880.00).
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ