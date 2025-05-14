Важно: какую налоговую отчетность нужно представить до 15 и 16 мая
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В Казахстане 14 и 15 мая 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности за первый квартал 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что до 15 мая необходимо представить:
- ф. 510.00 – Декларация по подписному бонусу.
Не позднее 15 мая необходимо представить следующие формы налоговой отчетности:
за март 2025 года
за первый квартал 2025 года
- ф. 101.03 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода резидента;
- ф. 101.04 – Расчет по КПН, удержанному у источника выплаты с дохода нерезидента;
- ф. 300.00 – Декларация по НДС;
- ф. 500.00 – Декларация по роялти, по бонусу добычи;
- ф. 531.00 – Декларация (расчет) об исполнении налогового обязательства в натуральной форме;
- ф. 560.00 – Декларация по платежу по возмещению исторических затрат;
- ф. 570.00 – Декларация по рентному налогу на экспорт;
- ф. 590.00 – Декларация по налогу на добычу полезных ископаемых;
- ф. 701.01 – Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество на 2025 год по объектам, по которым возникли или изменились налоговые обязательства по состоянию на 1 мая 2025 года;
- ф. 710.00 – Декларация по налогу на игорный бизнес;
- ф. 860.00 – Декларация по плате за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
- ф. 880.00 – Декларация по плате за цифровой майнинг;
- ф. 913.00 – Декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога.
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