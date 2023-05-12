Назначен новый начальник ДП Карагандинской области

В Департаменте полиции Карагандинской области – новый начальник. На этом посту Ерлана Файзуллина сменил Санжар Адилов. Его в Караганде личному составу полиции региона представил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Санжар Адилов на должность начальника ДП Карагандинской области назначен приказом главы МВД по согласованию с Администрацией президента РК.

Марат Ахметжанов отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы. Глава ведомства поблагодарил за службу бывшего начальника ДП Ерлана Файзуллина и пожелал успехов на новом месте работы в Костанайской области.

"Перед руководством и личным составом карагандинской полиции глава ведомства поставил задачи по переходу на человекоцентричную модель работы полиции, внедрению проблемно-ориентированного подхода и сервисных элементов, продолжение дебюрократизации и оптимизации, а также цифровизации полицейской деятельности". Пресс-служба МВД РК

Кроме того, акцентировано внимание на готовности работы в условиях внедрения новых форм расследования, а также внесенных законодательных поправок, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений.

Отдельно министр остановился на внутрисистемных преобразованиях, как одного из направлений Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом.

В частности, мерах по оптимизации досудебного процесса, пересмотру кадровой политики, порядка продвижения сотрудников на основе внедрения внутреннего конкурсного отбора, улучшению условий работы сотрудников, укреплению материально-технического оснащения.

"Все, что мы сегодня требуем от личного состава – это компетентность и добропорядочность". Марат Ахметжанов

Санжар Адилов родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. Окончил в 1999 году Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1999), и в 2006 – Академию экономики и права.

Трудовую деятельность начал с должности следователя, старшего следователя УВД Ауэзовского района ГУВД Алматы (1999-2002). В разные годы работал замначальника, начальником следственного отдела УВД Бостандыкского района ГУВД Алматы, УВД Ауэзовского района ДВД Алматы (2002-2005); начальником следственного отдела УВД Ауэзовского района ДВД Алматы (2005-2007); замначальника УВД Ауэзовского района ДВД Алматы по следствию (2007-2009).

Также занимал должности врио начальника следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматы (2009-2012); замначальника, начальника Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК (2012-2013); начальника Военно-следственного управления следственного комитета МВД РК (2013); замначальника департамента внутренних дел Астаны (12.2013-11.2019).

До нового назначения – с ноября 2019 года – был начальником Следственного департамента Министерства внутренних дел РК.