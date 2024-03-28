Назначен новый начальник полиции Карагандинской области

Департамент полиции Карагандинской области возглавил новый начальник. Им стал Негмет Исмагулов. Его руководящему составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, Негмет Исмагулов службу в органах внутренних дел проходит с июня 1995 года.

Занимал различные руководящие должности. Последняя занимая должность – заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области.

Также отмечено, что указом президента награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".

Фото: polisia.kz

Ранее эту должность занимал Санжар Адилов. Он был назначен в мае 2023 года. Теперь Адилов возглавляет Карагандинскую академию МВД.

Фото: gov.kz

Санжар Адилов службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Занимал руководящие должности в системе ОВД. В 2019 году был назначен начальником Следственного департамента МВД, с мая 2023 года занимал пост начальника ДП Карагандинской области.