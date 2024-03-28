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Назначен новый начальник полиции Карагандинской области

Назначен новый начальник полиции Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 10:57 Фото: polisia.kz
Департамент полиции Карагандинской области возглавил новый начальник. Им стал Негмет Исмагулов. Его руководящему составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, Негмет Исмагулов службу в органах внутренних дел проходит с июня 1995 года.

Занимал различные руководящие должности. Последняя занимая должность – заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области.

Также отмечено, что указом президента награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".

Назначен новый начальник полиции Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 10:57

Фото: polisia.kz

Ранее эту должность занимал Санжар Адилов. Он был назначен в мае 2023 года. Теперь Адилов возглавляет Карагандинскую академию МВД.

Санжар Адилов назначения Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 10:57

Фото: gov.kz

Санжар Адилов службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Занимал руководящие должности в системе ОВД. В 2019 году был назначен начальником Следственного департамента МВД, с мая 2023 года занимал пост начальника ДП Карагандинской области.

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