Назначен новый начальник полиции Карагандинской области
По данным пресс-службы ведомства, Негмет Исмагулов службу в органах внутренних дел проходит с июня 1995 года.
Занимал различные руководящие должности. Последняя занимая должность – заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области.
Также отмечено, что указом президента награжден медалью "Ерең еңбегі үшін".
Фото: polisia.kz
Ранее эту должность занимал Санжар Адилов. Он был назначен в мае 2023 года. Теперь Адилов возглавляет Карагандинскую академию МВД.
Фото: gov.kz
Санжар Адилов службу в органах внутренних дел начал в 1999 году. Занимал руководящие должности в системе ОВД. В 2019 году был назначен начальником Следственного департамента МВД, с мая 2023 года занимал пост начальника ДП Карагандинской области.