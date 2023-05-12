Ольга Бузова обратилась к экс-супругу

Российская певица Ольга Бузова и экс-футболист Дмитрий Тарасов развелись еще в 2016 году. Однако продолжают выяснять отношения по сей день. На этот раз модель обратилась к бывшему мужу, который обвинил ее во лжи и хайпе на их разводе, сообщает Zakon.kz.

В одном из интервью он отметил, что "устал слушать вранье".

"Оля хайпилась на разводе и, пользуясь тем, что я молчу, уже начала говорить откровенную ложь", – сказал Тарасов.

Телеведущая отреагировала и попросила его забыть ее имя навсегда.

"Просто навсегда. Дима, седьмой год после развода пошел, а ты никак успокоиться не можешь. Твои дети скоро «Мало половин» петь будут. Печально, что твой единственный ликвидный актив – это воспоминания о бывшей жене. У меня весь Direct сообщениями на эту тему забит. А я свое прошлое, каким бы оно не было – уважаю. Как можно жалеть о том, что нельзя изменить. Прошлое – это фундамент, на котором стоит настоящее и строится будущее. Без прошлого нет будущего". Ольга Бузова

Также она упомянула и Медиа-лигу.

"И, кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к руководству и спонсорам медийной футбольной лиги. Никто лучше меня не знает, что такое медийный футбол. В 2019 году играла с легендами футбола в Барселоне. Я всегда открыта для диалога. Нужна Ольга Бузова – обращайтесь напрямую! Контакты есть в аккаунтах социальных сетей". Ольга Бузова

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Свадьба Бузовой и Тарасова состоялась 26 июня 2012 года. В декабре 2016 года брак был расторгнут.