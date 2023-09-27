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Бывший муж Ольги Бузовой станет отцом в пятый раз

Бывший муж Ольги Бузовой станет отцом в пятый раз Фото: Instagram/tarasov23
Российский футболист и бывший муж популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов поделился с подписчиками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 27 сентября 2023 года, на своей странице в Instagram спортсмен рассказал, что его супруга – модель Анастасия Костенко – находится в интересном положении. В подтверждение спортсмен опубликовал снимок, сделанный во время фотосессии, для которой жена футболиста выбрала откровенный наряд. Черное платье едва прикрыло груди модели, но отчетливо показало ее округлившийся живот.

"+1. Спасибо, любимая", – написал под семейным фото Тарасов.

Также экс-супруг Ольги Бузовой поделился видеороликом, в котором показан процесс фотосессии.

"На этом не останавливаемся. Команду мы все-таки соберем", – отметил Тарасов под публикацией.

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Отметим, что брак Дмитрия Тарасова с Анастасией Костенко является третьим. С 2008 по 2012 футболист был женат на Оксане Пономаренко, которая родила ему первого ребенка – дочь Ангелину. В июне 2012 года он женился на Ольге Бузовой, с которой развелся в декабре 2016 года. А в 2018 году спортсмен женился на Костенко, которую фанаты Бузовой считали разлучницей. Супруги воспитывают троих детей: двух дочек Милану и Еву и сына Алексея.

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