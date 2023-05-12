Студенты первого и второго курсов колледжей смогут начать дуальное обучение

Министерство просвещения разработало проект изменений в приказ Министерства образования и науки РК об утверждении "Правил организации дуального обучения", сообщает Zakon.kz.

В правила внесут дополнение, согласно которому по заявке предприятия дуальное обучение для обучающихся на базе основного среднего образования в организации технического и профессионального, послесреднего образования начинается с первого или со второго курса. В случае организации дуального обучения со второго курса требования дуального обучения распространяются на оставшиеся курсы обучения по рабочим квалификациям и/или при подготовке специалистов среднего звена.

Согласно обоснованию к проекту, в казахстанских колледжах в рамках государственного образовательного заказа обучаются более 236 тыс. человек. Из них дуальным обучением охвачено более 50 тыс. человек.

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Трудового кодекса заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими шестнадцатилетнего возраста. В рамках дуального обучения обучающиеся колледжей выполняют определенные функциональные обязанности, которые засчитываются в трудовой стаж. С обучающимися заключается договор о дуальном обучении, который приравнивается к трудовому договору (статья 119 Трудового кодекса).

Таким образом вносимые поправки позволят обучающимся на базе 9-го класса:

получить среднее образования на базе колледжа;

обеспечить допуск на предприятие (со второго курса).

Также вносится дополнение, согласно которому при модульной технологии обучения образовательные программы реализовываются по различным траекториям с освоением: рабочих квалификаций;

рабочих квалификаций и специалиста среднего звена;

специалиста среднего звена.

Данная мера позволит колледжам внедрять дуальное обучение не на весь срок обучения, например, на первой ступени, а именно при подготовке квалифицированных рабочих. При этом при подготовке специалиста среднего звена учебный процесс будет организован в обычном режиме. По желанию студентов после первой ступени они могут трудоустроиться в соответствии с договорами о дуальном обучении.

Кроме того, поправками регламентирован механизм оплаты труда наставника. В частности установлено, что оплата труда наставника, закрепленного предприятием производится за оказанные услуги по организации производственного обучения и профессиональной практики в соответствии со статьями 683-687 ГК РК.

Проект размещен для публичного обсуждения до 25 мая 2023 года.